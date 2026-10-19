Организатор поджога автомобилей в Масазыре задержан при перелете из Грузии в Узбекистан

Задержан еще один человек, причастный к поджогу автомобилей в поселке Масазыр Абшеронского района 10 октября 2026 года. Организатор поджога четырех машин был задержан Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики во время перелета из Грузии в Узбекистан, доставлен в Азербайджан и арестован.

Как сообщает APA, видеозаписи происшествия получили широкий резонанс в СМИ.

Все участники преступления установлены и задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками СГБ.

Обвиняемым предъявлено обвинение по соответствующим статьям Уголовного кодекса, решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. По делу проводятся предварительные следственные действия.

Имена задержанных и мотив преступления не раскрываются.

В результате умышленного поджога сгорели легковые автомобили марок Mercedes, Lada, Hyundai и Renault.