Заур Дарабзаде зарегистрирован кандидатом в депутаты на внеочередных выборах

Зарегистрирован кандидатом в депутаты член правления сети кинотеатров «Cinema Plus» Заур Дарабзаде.

Как сообщает 1news.az, об этом З.Дарабзаде написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Сегодня моя кандидатура была зарегистрирована в качестве кандидата в депутаты. Уважаемые жители избирательного округа, с 17 января вы будете свидетелями очень интересной избирательной кампании», - указал он.

Следует отметить, что кандидатура Заура Дарабзаде была зарегистрирована Насими-Сабаильским избирательным округом №23.

Напомним, что 28 ноября состоялось заседание Политсовета партии «Ени Азербайджан», в ходе которого депутатам, представляющим партию, было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

4 декабря Пленум Конституционного суда принял решение о роспуске Милли Меджлиса.

5 декабря Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение «О роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики».

Внеочередные парламентские выборы назначены на 9 февраля 2020 года.

А.А.