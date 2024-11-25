В Бразилии 23 человека погибли в ДТП с автобусом

В ДТП в лесной зоне в Бразилии погибли 23 пассажира туристического автобуса.

Об этом 24 ноября сообщило издание UOL со ссылкой на министерство здравоохранения.

По предварительным данным, в салоне транспорта находилось около 50 пассажиров, 22 из которых погибли на месте. Одна из пассажирок скончалась в больнице. Уточняется, что она была беременна.

В штате Алагоас автобус ехал по горам, чтобы пассажиры могли принять участие в мероприятиях в мемориальном парке Киломбо-дус-Палмарес. Однако водитель не справился с управлением и машина скатилась со скалы.

На место аварии экстренными службами были направлены 29 спасателей наземной и авиационной бригады, спасательные машины и медицинский вертолет.

Выжившие пассажиры, среди которых есть дети, были госпитализированы. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. По информации правительства Алагоаса, сеть больниц штата была мобилизована для оказания помощи пострадавшим.

«В этот момент безмерной скорби правительство Алагоаса объявляет официальный трехдневный траур в знак уважения к погибшим и выражает свою полную солидарность с семьями и друзьями пострадавших», — прокомментировал ситуацию губернатор Алагоаса Паулу Дантас.

Источник: Iz.Ru