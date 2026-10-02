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Израиль расследует, кто мог управлять пилотом рейса Flydubai

Редакция 1news17:40 - Сегодня
Израиль расследует, кто мог управлять пилотом рейса Flydubai

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль расследует, кто мог управлять действиями пытавшегося разбить самолет Flydubai пилота, чтобы заставить их заплатить «очень высокую цену».

«Нападавший подвергся исламистской радикализации. Он намеревался разбить самолет вместе со всеми пассажирами на борту. Мы выясняем, был ли он кем-либо послан, и те, кто его послал, заплатят за это очень высокую цену», — сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, распространенного его канцелярией.

Источник: ТАСС

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