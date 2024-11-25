Упавший в Литве самолет компании DHL полностью разбит - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Грузовой самолет DHL, потерпевший крушение под Вильнюсом, полностью разбит.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что груз с самолета разбросан на большой площади. Воздушное судно не долетело до взлетно-посадочной полосы и упало. По словам генкомиссара полиции Арунаса Паулаускаса, были повреждены склады и легковая машина.

Предварительная причина крушения лайнера — технические проблемы.

Источник: Gazeta.Ru

11:13

При крушении грузового самолета DHL в Вильнюсе погиб не пилот, а член экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального комиссара полиции Ренатаса Пожелу.

По данным правоохранителей, одним из погибших является сотрудник компании DHL, находившийся на борту грузового самолета. Второго члена экипажа в настоящее время ищут спасатели среди обломков.

«Из кабины разбившегося самолета спасатели подняли двух пилотов, оба они живы», — поделился Пожела.

Он добавил, что один из пилотов находится в тяжелом состоянии.

Источник: Gazeta.Ru

10:55

Появились кадры крушения грузового Boeing-737 DHL в Вильнюсе.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, не удалось спасти пилота воздушного судна.

Согласно предварительным данным, грузовой самолет выполнял рейс из Лейпцига и упал рядом с жилым домом.

Как сообщил портал LRT со ссылкой на мэра Вильнюса Валдаса Бенкунскаса, самолет DHL «по счастливой случайности» не задел дом в столице Литвы.

09:56

Грузовой самолет компании DHL потерпел крушение в Вильнюсе.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает Delfi.

Самолет упал на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в 5:31. Согласно расписанию, в это время он должен был совершить посадку в аэропорту.

В результате удара в здании начался пожар, он был ликвидирован спасателями. Жители дома были эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.

На борту были четыре человека: два пилота и два работника. Три члена экипажа не пострадали, один, по информации журналистов, погиб.

Источник: Iz.Ru

09:13

Под Вильнюсом потерпел крушение грузовой самолет компании DHL.

Об авиакатастрофе в литовской столице сообщило агентство Reuters.

Самолет упал на двухэтажный жилой дом на улице Жирню в 5:31. Согласно расписанию, в это время он должен был совершить посадку в аэропорту.

Сообщается, что на борту были четыре человека: два пилота и два работника.