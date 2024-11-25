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Музей при винодельне «Шеки Шараб» стал победителем премии «Корпоративный музей» - ФОТО

First News Media11:02 - 25 / 11 / 2024
Музей при винодельне «Шеки Шараб» стал победителем премии «Корпоративный музей» - ФОТО

Объявлены результаты российского конкурса «Корпоративный музей», в котором в рамках 16 номинаций приняли участие более 150 проектов из 90 корпоративных музеев действующих предприятий России и других стран. Музей при винодельне «Шеки Шараб» впервые стал победителем в номинации «Открытие года» среди проектов Азербайджана. Победа в профессиональном конкурсе подчеркивает статус Азербайджана как державы с уникальным историческим наследием, традиции виноделия которой привлекают все больше внимания.

Музей при винодельне «Шеки Шараб», созданный при участии экспертов «Абрау-Дюрсо», расположен в живописном историческом городе Шеки и уже стал одной из интересных достопримечательностей знаменитого региона, где виноделие является составляющей культурного наследия. Экспозиция комплекса насчитывает более 500 экспонатов, которые знакомят посетителей с уникальными традициями Азербайджана и позволяют отправиться в историческое путешествие по эпохам виноделия страны.

Проект знакомит гостей с развитием виноделия в мире и на древних землях современного Азербайджана, а также с национальным творчеством, нашедшим вдохновение в местных традициях создания благородного напитка. Комплекс при винодельне «Шеки Шараб» подчеркивает многообразие исторического наследия страны и региона, а также привлекает внимание гостей со всего мира, сохраняя особый культурный код древнего города Шеки.

Победа в конкурсе «Корпоративный музей» — еще одно подтверждение экспертным сообществом вклада в развитие отрасли и туристический потенциал знаменитого региона. За последний год завод «Шеки Шараб» вместе с музеем стал первым в Азербайджане членом Всемирной организации винного туризма. Также винодельческое предприятие вошло в карту международной системы винных дорог Европы Iter Vitis, что стало новым импульсом для развития энотуризма в Азербайджане. Сегодня открыть для себя мир виноделия может каждый, выбрав интересующую его экскурсионную программу.

Премия «Корпоративный музей» является единственным конкурсным проектом для корпоративных музеев в России. Конкурс становится открытой дискуссионной площадкой для участников отрасли, которые формируют облик современных корпоративных музеев при действующих предприятиях, которые обеспечивают преемственность традиций, становятся хроникой истории компании и помогают лучше понять ее достижения, эволюцию и вклад в будущее развитие. Миссия проекта — формирование интереса аудитории, а также возрождение традиций корпоративных музеев, играющих важную культурную и образовательную роль.

Справка:

На площадке винодельни «Шеки Шараб» производятся вина из уникальных азербайджанских сортов винограда Az Abrau, легендарный выдержанный портвейн «Агдам» и игристое вино Abrau. В 2023 году портвейн «Агдам» стал единственным азербайджанским вином и получил серебряную медаль на корейском конкурсе Korean Wine Challenge. Вина и портвейн представлены в основных торговых сетях, а также в ведущих ресторанах страны.

Контакты:

Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группы компаний «Абрау-Дюрсо»

Ольга Фирстова

+7 (926) 904-97-54, +7 (495) 933-33-33

[email protected]

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