 PASHA Insurance разыгрывает автомобиль: Лотерея «Şanslı və sığortalı» обещает потрясающие призы! | 1news.az | Новости
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PASHA Insurance разыгрывает автомобиль: Лотерея «Şanslı və sığortalı» обещает потрясающие призы!

First News Media13:10 - 25 / 11 / 2024
PASHA Insurance разыгрывает автомобиль: Лотерея «Şanslı və sığortalı» обещает потрясающие призы!

PASHA Insurance впервые объявляет лотерею под названием «Şanslı və Sığortalı», чтобы порадовать своих клиентов потрясающими подарками. Лотерея будет проводиться с 24 ноября 2024 года по 24 января 2025 года, и компания предоставит своим клиентам шанс стать счастливым победителем.

Для участия в лотерее достаточно оформить один из следующих продуктов добровольного страхования: автомобильное (КАСКО), здоровье или имущество. За каждые 99 AZN уплаченной страховой премии клиент получает 1 шанс на участие.

Например, если клиент оплатит 751 AZN за страховой продукт (КАСКО, добровольное медицинское или имущественное страхование), он получит 7 шансов для участия в лотерее.

Участники лотереи, которые окажутся победителями, получат невероятные подарки от PASHA Insurance. Среди победителей: 5 застрахованных получат подарочный сертификат на 500 AZN в магазин электроники, трое — туристический ваучер на 1000 AZN, 3 победителя— iPhone 15 Pro Max, трое — Apple Watch Series 9 GPS, 2 победителя — MacBook Air и главный приз — автомобиль Toyota CH-R. Всего будет 17 победителей.

Победители будут выбраны случайным образом и объявлены 30 января 2025 года в прямом эфире во время одного розыгрыша.

Для получения более подробной информации об условиях лотереи, переходите по ссылке: https://cutt.ly/lotereya

Не упустите шанс застраховаться в PASHA Insurance и выиграть потрясающие подарки!

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