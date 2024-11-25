В Баку пройдет концерт, в котором прозвучат бессмертные произведения Моцарта

5 декабря в Баку пройдет концерт «Amadeus», посвященный одному из величайших композиторов в истории человечества – Вольфгангу Амадею Моцарту.

Концерт, который состоится на сцене Международного центра мугама, организован компанией «StolitsA.rt» при информационной поддержке Русского дома в Баку.

«Если вы хотите погрузиться в атмосферу галантного века, узнать тайны жизни великого композитора, услышать его бессмертные произведения в исполнении профессиональных музыкантов, присоединяйтесь к этому грандиозному театрализованному концерту», - отмечают организаторы.

В программу вечера входят музыкальные номера в исполнении как местных солистов театров, так и гостей из России, театрализованная постановка по мотивам произведения А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери», а также вы узнаете интересные факты из творчества композитора и неразгаданные до сих пор тайные страницы его жизни.

Начало концерта в 19:30.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по номеру: +994557019229

Приобрести билеты можно по ссылке.