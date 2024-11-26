Верховный суд: Выписка со счета и финансовая справка не являются подтверждением наличия кредитного обязательства

Верховный суд Азербайджана вынес решение по делу, связанному с доказыванием наличия кредитного обязательства в рамках кредитного договора.

Как сообщает 1news.az, в своем решении суд отметил, что бремя доказывания наличия кредитного обязательства лежит на истце, то есть, кредиторе.

Если истец не предоставляет в суд оригинал или заверенную копию кредитного договора, а также документы, подтверждающие выдачу кредитных средств, и из платежных квитанций невозможно установить, к какому договору они относятся, такие требования банков считаются необоснованными.

Суд подчеркнул, что выписка со счета и финансовая справка, подготовленные банком, не могут служить достоверными доказательствами, так как они составлены в одностороннем порядке.