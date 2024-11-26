Польша хочет восстановить формат Восточного партнерства ЕС

Польша хочет начать дискуссии в направлении восстановления формата Восточного партнерства Евросоюза посредством внесения в него определенных изменений.

«Варшава хочет восстановить формат Восточного партнерства, подвергнув его в будущем небольшим изменениям. Польша хочет начать эти дискуссии и участвовать в этом процессе», - заявил президент Анджей Дуда в Иреване, передают армянские СМИ.

Программа Восточного партнерства ЕС стартовала 7 мая 2009 года, когда в Праге состоялся саммит лидеров ЕС и стран-восточных партнеров (27 стран-членов ЕС + 6 стран-партнеров: Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Азербайджан, Украина). Восточное партнерство предусматривает более тесную политическую ассоциацию и экономическую интеграцию с ЕС, в частности, содействие мобильности, энергетической безопасности, транспорту, сельскому хозяйству, экологическому сотрудничеству и политике конвергенции.

После начала российско-украинской войны в 2022 году работы в рамках Восточного партнерства были остановлены.