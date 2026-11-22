В рамках XII тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу гянджинский "Кяпяз" на домашнем стадионе принимал агдамский "Карабах".

Как сообщает 1news.az, перед началом встречи первый символический удар по мячу нанес Мехман Аллахвердиев, внесший весомый вклад в исторические успехи гянджинского клуба.

Матч, за которым наблюдали около 16 000 зрителей, завершился нулевой ничьей. После этой игры "Карабах" с 20 очками занимает четвертую строчку турнирной таблицы, а "Кяпяз" с 18 баллами располагается на шестом месте.

Напомним, в предыдущих матчах XII тура "Имишли" сыграл вничью с "Зиря" (2:2), "Сабах" на выезде разгромил "Сумгайыт" (5:1), "Туран Товуз" обыграл "Шамахы" (2:0), "Габала" оказалась сильнее "Шафы" (2:0), а "Нефтчи" одержал победу над "Араз-Нахчываном" (3:1).