Президент США Дональд Трамп заявил, что слишком мягкая миграционная политика представляет угрозу для государств.

Как передает 1news.az, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Открытые границы уничтожают страны! США были очень близки к тому, чтобы стать одной из таких, пока не пришел я!" - сказал американский лидер.

Трамп неоднократно выступал за ужесточение миграционной политики и проведение масштабной депортации нелегальных мигрантов.