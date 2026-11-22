Греческая полиция пресекла деятельность преступной группировки, занимавшейся изготовлением поддельных документов для нелегальных мигрантов. По оценкам правоохранительных органов, доход организации превысил 500 тыс. евро.

Как передает 1news.az со ссылкой на газету Naftemporiki, группировка действовала как минимум с 2022 года и специализировалась на изготовлении фальшивых паспортов, удостоверений личности, видов на жительство, консульских виз и водительских удостоверений. Основными заказчиками были иностранцы, преимущественно выходцы из Ирана и Турции.

По данным полиции, преступники располагали полностью оборудованной лабораторией, в которой использовалась современная техника для изготовления поддельных документов.

После многомесячного расследования, проведенного совместно с Европолом, 19 ноября правоохранительные органы провели операцию в афинских районах Неа-Смирни и Агиос-Пантелеймонас.

В результате были задержаны трое предполагаемых участников группировки — двое граждан Ирана в возрасте 45 и 27 лет, а также 50-летний гражданин Болгарии.

По делу также проходит гражданка Ирана, владеющая магазином мобильных телефонов в центре Афин. По версии следствия, торговая точка использовалась для осуществления незаконной деятельности.

В ходе обысков в помещениях, оборудованных под лабораторию и склад, полицейские изъяли 18 880 евро наличными, большое количество поддельных документов, оборудование и материалы для их изготовления, шесть мобильных телефонов, а также 34 печати для проставления фальшивых виз различных государств.

Задержанные должны предстать перед следователем.