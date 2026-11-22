Семейное путешествие — это всегда немного больше, чем выбор отеля и список достопримечательностей. Хочется, чтобы детям было интересно, взрослые могли по-настоящему отдохнуть, а дни складывались в общие впечатления, которые еще долго будут вспоминать дома.

Дубай умеет превращать такой отпуск в насыщенное приключение. Здесь можно за одно путешествие сменить несколько сценариев: провести день в огромном аквапарке, увидеть подводный мир, отправиться навстречу новым развлечениям, гулять у моря и возвращаться вечером в отель, где продуманы детали отдыха для всей семьи.

Но для родителей важны не только впечатления. Не меньшее значение имеют комфорт, понятная организация поездки и ощущение безопасности — особенно когда путешествуешь с ребенком. Дубай уделяет большое внимание безопасности общественных пространств, туристической инфраструктуры и семейных развлечений, что помогает сосредоточиться на главном: отдыхе вместе.

В этом материале мы собрали места, которые сделают семейное путешествие особенным, — от ярких достопримечательностей и развлечений до отеля, где можно не просто остановиться, а продолжить отдых.

Aquaventure World: водные приключения мирового масштаба

Если семейное путешествие предполагает не только новые впечатления, но и возможность вместе испытать что-то необычное, Aquaventure World на территории Atlantis, The Palm — одна из тех локаций, которую точно стоит включить в маршрут по Дубаю.

Это не просто аквапарк, а целый мир водных развлечений площадью около 22,5 гектара. Более 105 горок, аттракционов и впечатлений, три тематические башни, километровый частный пляж и отдельные пространства для самых маленьких — здесь легко провести целый день, причем каждому члену семьи найдется занятие по душе.

Aquaventure World впечатляет не только масштабом, но и рекордами. Например, Shockwave признана самой длинной семейной водной горкой типа water coaster в мире: ее протяженность составляет 449 метров, а прокатиться на ней можно всей семьей — одновременно до шести человек. Еще один рекордсмен — Odyssey of Terror, самая высокая водная горка в мире с элементом Double TornadoWAVE®. Для тех, кто предпочитает особенно острые ощущения, есть знаменитая Leap of Faith: практически вертикальный спуск с высоты 27,5 метра, который продолжается через прозрачный тоннель в лагуне с акулами.

При этом Aquaventure — далеко не только территория экстремальных аттракционов. Для детей предусмотрены специальные игровые зоны Splashers Lagoon, Splashers Cove, Splashers Island и Splashers Mountain с водными горками, бассейнами и интерактивными развлечениями. Родители могут выбрать более спокойный отдых у воды, отправиться на пляж или вместе с детьми исследовать многочисленные речные маршруты.

Отдельного внимания заслуживает морская составляющая комплекса. Здесь представлены десятки возможностей познакомиться с подводным миром, а в морских пространствах и экспозициях обитают более 65 тысяч морских животных. Это добавляет путешествию еще одно измерение: помимо водных развлечений, гости получают возможность увидеть удивительных представителей морской фауны.

Есть у Aquaventure и важная особенность, которую оценят семьи с разными потребностями. Парк одним из первых в регионе получил международный сертификат Certified Autism Center: персонал прошел специальную подготовку для создания более комфортных условий для гостей с расстройствами аутистического спектра.

В результате Aquaventure World становится не просто пунктом в туристическом маршруте, а полноценным семейным приключением, в котором сочетаются адреналин, отдых, познавательные впечатления и развлечения для разных возрастов. Именно возможность разделить все эти эмоции делает его одной из самых запоминающихся остановок в Дубае.

IMG Worlds of Adventure: шесть миров под одной крышей

После водных приключений самое время сменить декорации. В IMG Worlds of Adventure гостей ждет совершенно другой формат семейного отдыха — огромный крытый тематический парк, где можно за несколько часов оказаться в компании супергероев Marvel, встретить любимых персонажей Cartoon Network и даже отправиться в доисторическую эпоху динозавров.

IMG Worlds of Adventure считается крупнейшим крытым тематическим парком развлечений Дубая. Его площадь превышает 1,5 миллиона квадратных футов (около 140 тысяч квадратных метров), а сам комплекс рассчитан на посещение более 20 тысячами гостей в день. Здесь расположены шесть тематических зон, каждая со своей атмосферой и развлечениями.

Поклонников супергеройских историй ждет Marvel Zone, где можно встретиться с Человеком-пауком, Халком, Железным человеком и другими героями знаменитой вселенной. В Lost Valley — Dinosaur Adventure декорации переносят посетителей в доисторический мир с огромными динозаврами и захватывающими аттракционами. А зона Cartoon Network возвращает в мир популярных мультфильмов, где оживают персонажи, знакомые нескольким поколениям зрителей.

Есть и пространства с совершенно другим настроением. IMG Boulevard объединяет магазины, рестораны и развлечения, The Haunted Town рассчитана на любителей пощекотать нервы, а IMG Kids Zone предлагает более спокойные игровые активности для маленьких посетителей.

Всего в парке представлено 22 аттракциона и развлечения. Здесь можно найти как экстремальные американские горки для тех, кто ищет адреналин, так и семейные развлечения, рассчитанные на посетителей разного возраста. При этом важно учитывать ростовые ограничения отдельных аттракционов: перед посещением стоит проверить условия допуска, чтобы заранее спланировать маршрут.

Отдельное преимущество IMG Worlds of Adventure — полностью крытое пространство с кондиционированием. Для Дубая, где большую часть года стоит жаркая погода, это особенно удобно: можно посвятить целый день развлечениям, не беспокоясь о температуре на улице.

IMG Worlds of Adventure — еще одна возможность увидеть, насколько разнообразным может быть семейный отдых в Дубае. Здесь каждый тематический мир предлагает собственный сценарий приключения, а общее впечатление складывается из десятков маленьких открытий.

Dubai Aquarium & Underwater Zoo: встреча с обитателями океана

В Дубае даже обычный поход в торговый центр может превратиться в отдельное приключение. В Dubai Mall находится одна из самых впечатляющих достопримечательностей города — Dubai Aquarium & Underwater Zoo, где знакомство с подводным миром начинается буквально с первых шагов.

Огромный аквариум объемом 10 миллионов литров воды расположен прямо в торговом центре и простирается на несколько этажей. Здесь обитают тысячи морских животных, представляющих более 140 видов. Акулы, скаты и многочисленные обитатели океана проплывают за гигантской прозрачной стеной, которая сама по себе производит сильное впечатление.

Но самое интересное начинается внутри. Один из главных маршрутов — прозрачный подводный тоннель длиной около 48 метров. Во время прогулки создается ощущение, будто посетители оказались на морском дне: над головой и по сторонам проплывают акулы и скаты, а вокруг открывается панорама подводной жизни.

Знакомство с природой продолжается в Underwater Zoo на втором этаже. Здесь представлены три тематические экосистемы — тропический лес, скалистое побережье и открытый океан. Помимо морских обитателей, посетители могут увидеть пингвинов, выдр и других животных.

Для тех, кому обычного наблюдения недостаточно, предусмотрены дополнительные впечатления: прогулка на лодке со стеклянным дном, а также специальные программы знакомства с морскими животными.

Dubai Aquarium & Underwater Zoo — удачная остановка для семейного маршрута. Здесь развлечения естественным образом сочетаются с познавательным опытом: дети получают возможность увидеть животных, которых прежде встречали разве что в книгах и документальных фильмах, а взрослые — ненадолго отвлечься от привычного ритма большого города.

House of Hype: Дубай, который удивляет даже взрослых

Если Dubai Aquarium позволяет заглянуть в подводный мир, то следующая остановка в Dubai Mall переносит посетителей в совершенно другую реальность. House of Hype — это интерактивное пространство, в котором смешались цифровое искусство, современные технологии, музыка, игры и развлечения.

Здесь нет привычного музейного маршрута или единого сценария посещения. House of Hype объединяет 25 интерактивных миров, каждый из которых предлагает собственную историю. Можно оказаться в светящемся фантастическом саду, пройти через необычные зеркальные пространства, попасть в комнаты с цифровыми инсталляциями или обнаружить скрытые игровые зоны.

Особенность House of Hype в том, что посетители не просто наблюдают за происходящим, а сами становятся частью этого пространства. Интерактивные инсталляции реагируют на движения, вокруг неожиданно начинаются музыкальные и танцевальные выступления, открываются потайные комнаты, а за очередной дверью может ждать совершенно неожиданное открытие.

Здесь предусмотрены игровые площадки, фотозоны, необычные декорации и даже собственные гастрономические сюрпризы. Некоторые пространства словно созданы специально для социальных сетей: яркие цвета, необычные визуальные эффекты и постоянно меняющиеся декорации позволяют сделать фотографии и видео, которые точно выделятся в семейном фотоархиве.

House of Hype особенно понравится детям и подросткам, которым интересны технологии, игры и необычные визуальные впечатления. Но и взрослым здесь найдется что исследовать. Это еще один пример того, как Дубай переосмысливает привычные форматы развлечений, превращая посещение торгового центра в самостоятельное приключение.

Museum of Candy: сладкое путешествие в детство

После цифровых миров и интерактивных развлечений самое время отправиться туда, где главными героями становятся конфеты. Museum of Candy в Дубае позиционируется как первый в мире музей такого формата — яркое пространство, посвященное сладостям, детским воспоминаниям и маленьким радостям, которые понятны независимо от возраста.

Здесь все устроено так, чтобы обычное знакомство с миром конфет превратилось в настоящее приключение. Более 15 тематических залов переносят посетителей в красочную вселенную сладостей: от традиционных леденцов и мармеладных мишек до огромных леденцов на палочке, воздушной сахарной ваты и изысканных макаронс. Каждый зал оформлен в собственной стилистике, а яркие декорации и необычные инсталляции буквально приглашают стать частью происходящего.

Среди самых интересных пространств — Gummy Bear Pool, напоминающий бассейн, наполненный мармеладными мишками, и Cotton Candy Bath, где можно погрузиться в атмосферу воздушной сахарной ваты. Есть и интерактивные станции, позволяющие познакомиться с необычными вкусами и оригинальными кондитерскими изделиями. В Lettergram Room посетители могут оставлять сладкие послания и давать волю фантазии.

Это место, где фотографирование становится частью развлечения: практически каждый зал предлагает новый фон, необычные детали и яркие декорации. Поэтому Museum of Candy наверняка понравится тем, кто любит необычные пространства и хочет сохранить не только воспоминания, но и красочные фотографии из путешествия.

После прогулки по сладкой вселенной можно заглянуть в кафе, где предлагают молочные коктейли с конфетами, авторское мороженое и кофе, а в магазине выбрать сладости, которые захочется увезти с собой.

Museum of Candy — не столько классический музей, сколько интерактивное пространство для хорошего настроения. Здесь дети получают возможность оказаться внутри мира любимых сладостей, а взрослые — ненадолго вернуться в собственное детство. И иногда именно такие небольшие, несерьезные на первый взгляд остановки становятся одними из самых приятных воспоминаний семейного путешествия.

Le Méridien Mina Seyahi: когда сам отель становится частью путешествия

После насыщенных дней, наполненных аттракционами, необычными пространствами и новыми впечатлениями, особенно приятно оказаться в месте, где никуда не нужно спешить. Где утро начинается с завтрака с видом на море, день можно провести у бассейна или на пляже, а вечером просто наслаждаться атмосферой курортного Дубая. Именно таким продолжением семейного путешествия становится Le Méridien Mina Seyahi Beach Resort & Waterpark.

Расположенный в районе Dubai Marina, на побережье Персидского залива, пятизвездочный курорт сочетает преимущества городского отеля и полноценного пляжного отдыха. Из окон открываются виды на море, Dubai Marina и знаменитую Palm Jumeirah, а территория с пальмами, бассейнами и собственным пляжем создает совсем другое настроение — более спокойное и расслабленное.

Но главное достоинство Le Méridien Mina Seyahi для семей с детьми заключается в том, что здесь практически не приходится придумывать, чем занять ребенка. На территории курорта работает Jungle Bay Waterpark — аквапарк с водными горками, бассейном с искусственными волнами, водными игровыми площадками и специальными зонами для самых маленьких. Любители скорости могут попробовать горки Whizzard, а для тех, кто предпочитает более спокойные развлечения, предусмотрены неглубокие бассейны и игровые пространства. Посещение Jungle Bay входит в число бесплатных преимуществ для гостей отеля.

Еще одно место, которое заслуживает внимания, — Le Méridien Family Kids Club. Детский клуб предлагает разнообразные занятия, игры, творческие активности и развлечения как в помещении, так и на открытом воздухе. Пока дети заняты своими программами, у родителей появляется возможность уделить время себе: отдохнуть у бассейна, отправиться на пляж или воспользоваться услугами спа-центра.

Впрочем, водные развлечения не ограничиваются аквапарком. В распоряжении гостей пять бассейнов, включая бассейн для детей, бассейн с дорожками для плавания и lazy river — спокойную водную реку, по которой можно неспешно проплыть, наслаждаясь отдыхом. Протяженный частный пляж открывает дополнительные возможности: купание в Персидском заливе, прогулки вдоль моря, каякинг и другие водные виды спорта.

Отдельная часть курортной атмосферы — гастрономия. В ресторанах и кафе можно выбрать блюда разных кухонь и форматы питания: от неспешного завтрака до ужина с видом на море.

Сам отель располагает 220 номерами и люксами, предлагая разные варианты размещения. Это позволяет подобрать подходящий формат как для небольшой семьи, так и для более продолжительного отдыха.

Le Méridien Mina Seyahi — хороший пример того, каким может быть семейный курорт в большом городе. Здесь не нужно выбирать между пляжем, бассейном, развлечениями для ребенка и возможностью немного отдохнуть взрослым: все это собрано в одном месте. В этом заключается особая ценность такого отдыха — когда даже день без экскурсий и поездок становится полноценной частью путешествия.

Дубай, который хочется открывать вместе

У каждого семейного путешествия свой ритм. Иногда это ранний подъем и целый день в аквапарке, иногда — знакомство с необычными местами, прогулки, новые вкусы и неожиданные открытия. А иногда — просто несколько часов у моря, когда никуда не нужно торопиться.

Дубай хорош именно тем, что позволяет совместить все это в одной поездке. Здесь масштабные развлекательные парки соседствуют с пляжными курортами, современные интерактивные пространства — с возможностью познакомиться с природой, а насыщенная городская жизнь — с комфортным семейным отдыхом.

Для родителей важна и другая сторона путешествия: развитая туристическая инфраструктура, удобная транспортная система, большое внимание к безопасности общественных пространств и разнообразие вариантов размещения. Все это помогает чувствовать себя увереннее, путешествуя с детьми, и уделять больше внимания самому отдыху.

Но главное, что остается после такой поездки, — не количество посещенных достопримечательностей и даже не фотографии на память. Это общие эмоции, истории, которые еще долго будут вспоминать за семейным столом, и желание однажды вернуться, чтобы открыть для себя Дубай с новой стороны.