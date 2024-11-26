В Баку предотвращена незаконная перепланировка в жилом доме – ФОТО – ВИДЕО

Главное управление архитектуры и градостроительства города Баку при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре пресекло факт незаконного строительства в шестэтажном жилом доме, расположенном по адресу: улица Аббасгулу ага Бакиханов, 38/56, Насиминский район.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета, дом принадлежит ЖСК «Körpə».

В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Главного управления в рамках градостроительного контроля, было выявлено, что в квартире на первом этаже здания без соответствующих разрешительных документов были сделаны дверные проемы в двух оконных нишах и установлены лестничные конструкции. 13 ноября 2024 года незаконные строительные работы были приостановлены, а конструкция демонтирована. Для принятия необходимых мер информация была передана в соответствующие органы.

Однако при повторной проверке, проведенной 26 ноября 2024 года, сотрудники управления вновь обнаружили попытку незаконной установки конструкций в этой же квартире. Работы были немедленно прекращены, а незаконные элементы снова демонтированы.