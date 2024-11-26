В Шамахы в результате оползня просела автодорога - ФОТО

Наблюдающиеся в последние дни дождливые погодные условия активизировали оползневые зоны в Шамахы.

Как сообщает Report, из-за оползня просел участок автомобильной дороги Чухурюрд-Сис-Галейбугурд-Кечмеддин-Галадереси Шамахинского района протяженностью 16 километров.

На дороге образовались большие трещины, часть дороги разрушена. На соединяющей четыре села и имеющей важное туристическое значение автодороге неоднократно происходили оползни и затем проводились восстановительные работы.

По словам главного инженера ООО Эксплуатация дорог специального назначения №19 Кянана Бабашова, после стабилизации погодных условий будут проведены ремонтно-восстановительные работы на просевших участках дороги.

Отметим, что территория, где произошел оползень, находится в 22 км от районного центра.