Министр культуры Азербайджана принимает участие в мероприятии Альянса цивилизаций ООН

26 ноября в португальском городе Кашкайш открылся X Глобальный форум Альянса цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC) на тему «Единство в мире: восстановление доверия, формирование будущего». Министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли принял участие в открытии X Глобального форума.

Как сообщили в Министерстве культуры, в церемонии открытия форума, посвященного 20-летию основания Альянса, приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза, Король Испании Филипп VI, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, заместитель генерального секретаря, старший представитель Альянса цивилизаций Мигель Анхель Моратинос и другие гости.

В рамках форума состоится встреча высокого уровня Группы друзей министров UNAOC на тему «20 лет диалога на благо человечества: размышления о наших прошлых уроках и прокладывание пути вперед» и глобальная конференция под названием «Охрана святых мест: многосторонний подход».