В Баку пропала 21-летняя девушка, страдающая психическим расстройством
Жительница поселка Бина Хазарского района Баку, 21-летняя Афсана Джомард гызы Азимова, страдающая психическим расстройством, ушла из дома и не вернулась.
Приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.
Всех, кто видел Афсану или знает что-либо о её местонахождении, просят связаться с Министерством внутренних дел посредством короткого номера "102", либо с Управлением полиции Хазарского района или 3-м отделением полиции по следующим телефонам:
(+994 12) 590-72-03
(+994 12) 456-03-02
(+994 51) 571-03-11
(+994 55) 211-81-74
(+994 50) 222-82-80
Отмечается, что Афсана Азимова ранее уже неоднократно покидала дом без уведомления, и её возвращали домой сотрудники полиции.
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