В Баку пропала 21-летняя девушка, страдающая психическим расстройством

Жительница поселка Бина Хазарского района Баку, 21-летняя Афсана Джомард гызы Азимова, страдающая психическим расстройством, ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 см, плотное телосложение, короткие черные волосы, карие глаза.

Всех, кто видел Афсану или знает что-либо о её местонахождении, просят связаться с Министерством внутренних дел посредством короткого номера "102", либо с Управлением полиции Хазарского района или 3-м отделением полиции по следующим телефонам:

(+994 12) 590-72-03

(+994 12) 456-03-02

(+994 51) 571-03-11

(+994 55) 211-81-74

(+994 50) 222-82-80

Отмечается, что Афсана Азимова ранее уже неоднократно покидала дом без уведомления, и её возвращали домой сотрудники полиции.