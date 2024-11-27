Депутат предложила обеспечивать новорожденных из малообеспеченных семей бесплатным питанием

Депутат Милли Меджлиса Фатма Йылдырым выступила с предложением предоставлять бесплатное детское питание новорожденным из малообеспеченных семей на срок до 6 месяцев.

Как сообщает AПA, это предложение было озвучено парламентарием на пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта о бюджете «Государственного фонда социальной защиты на 2025 год».

«Было бы хорошо, если бы государство предоставляло бесплатное детское питание новорожденным в малообеспеченных семьях на срок хотя бы 6 месяцев. Это связано с тем, что материальные возможности таких семей ограничены для покрытия таких расходов. В некоторых странах уже применяется подобная практика. В данном случае помощь государства, помимо социальной поддержки этих семей, может также оказать положительное влияние на демографическую ситуацию», - сказала депутат.