В Баку отремонтированы 27 улиц, дорог и проспектов – ФОТО - ВИДЕО

В Баку завершились ремонтные работы по 27 адресам.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, роечь идет о улицах, дорогах и проспектах.

1) Проспект 8 Ноября,

2) Проспект Метбуат,

3) Парламентский проспект (от улицы Мехди Гусейна до улицы Микаила Мушфига),

4) Проспект Ататюрка,

5) Проспект Азадлыг (от улицы Джафара Хандана до улицы Каверочкина),

6) Улица Гасанбека Зардаби,

7) Улица Ахмеда Раджабли,

8) Улица Микаила Мушфига,

9) Улица Низами,

10) Улица Теймура Эльчина,

11) Улица Мехди Гусейна,

12) Улица Хагани (от улицы Александра Пушкина до улицы Кевкеб Сафаралиевой),

13) Улица Ахмедбека Агаоглу (от улицы Ф.Х.Хойского до проспекта Хатаи),

14) Улица Зарифы Алиевой (от улицы Кевкеб Сафаралиевой до улицы Александра Пушкина),

15) Улица 28 Мая (от улицы Кевкеб Сафаралиевой до улицы Рашида Бейбутова),

16) Улица Диляры Алиевой (от улицы Кевкеб Сафаралиевой до проспекта Бюльбюля),

17) Улица Мирзааги Алиева (от проспекта Азербайджана до улицы Самеда Вургуна),

18) Улица Кевкеб Сафаралиевой,

19) Улица Александра Пушкина,

20) Дрогальный переулок в Насиминском районе,

21) Улица Саттара Бахлулзаде в Сураханском районе (дорога к Атешгях),

22) Автодорога Мехтиабад-Дигях-Мухаммедли (дорога к Янардагу),

23) Сальянское шоссе (от шоссе Биби-Эйбат до круга Локбатан,

24) Зыхское шоссе (бетонная дорога),

25) Работы по расширению на выезде с улицы Назыма Хикмета на внешнюю кольцевую дорогу,

26) Выезд с Международного автовокзала на внешнюю кольцевую дорогу,

27) Выезд на Шамахинскую дорогу (от поста экологии Дорожной полиции до кольца Хокмели).

Эти работы завершены в рамках программы по улучшению транспортной инфраструктуры в Баку, общей площадью 1 148 000 квадратных метров.