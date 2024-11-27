Запущена первичная версия глобального «Портала зеленого роста» - ВИДЕО

Глобальный «Портал зеленого роста» разработанный в рамках сотрудничества Министерства экономики Азербайджана и Международного центра развития «Growth Lab» Гарвардского университета, будет стимулировать разработку стратегий зеленого перехода.

Запущен первичная версия, представленного в рамках COP29, глобального «Портала зеленого роста», разработанного в рамках сотрудничества Министерства экономики и Международного центра развития «Growth Lab» Гарвардского университета.

Портал, содержащий информацию, необходимую для глобального энергетического перехода, поможет странам и инвесторам усовершенствовать стратегии перехода к зеленой энергии. В интерактивном инструменте представлены имеющиеся возможности для формирования новых отраслей, рынков и направлений экономического развития.

Портал охватывает 10-летние данные о зеленой цепочке создания стоимости - батареи, основные минералы, электросети, электромобили, зеленый водород, тепловые насосы, гидроэлектроэнергия, продукты ядерной, солнечной и ветровой энергии, а также стратегические перспективы для более чем 140 стран. «Портал зеленого роста» также включает атлас, показывающий связи между продукцией зеленой цепочки создания стоимости. Основанная на фундаментальных исследованиях информация поможет странам и инвесторам определить и получить выгоду из возможностей для создания средств, необходимых для декарбонизации.

Посредством портала пользователи смогут определять положение стран в каждой цепочке создания стоимости и уровень экономической конкурентоспособности. Кроме того, положение страны в цепочке создания стоимости можно определить по сравнению с ожидаемой и средней международной ценой продукта. Портал, проводя технико-экономическое обоснование и оценивая привлекательность каждого продукта, анализирует возможности страны по вхождению в зеленые цепочки создания стоимости. На интерактивном портале также можно получить информацию о состоянии существующих рынков, эффективных экспортерах и перспективах роста продуктов зеленой цепочки создания стоимости.

Посредством портала страны и потенциальные инвесторы, которые хотят удовлетворить растущий спрос на зеленые технологии и выступить в этом процессе в качестве поставщиков, смогут анализировать, насколько хорошо зеленая цепочка создания стоимости соответствует их производственным возможностям.

Портал подготовлен на основе «Атласа сложности экономики» (Atlas of Economic Complexity) Гарвардского университета, который охватывает 250 стран и экономических регионов, а также 2 миллиона пользователей. «Портал зеленого роста», который в полную силу заработает в 2025 году, будет дополнен анализами, сравнительными базами данных и стратегиями зеленого роста, основанными на полученной от международных организаций и разных стран информации. Использование портала бесплатное.

Видеообращение учредителя и директора Международного центра развития «Growth Lab» Гарвардского университета, профессора Рикардо Хаусмана о портале, можно посмотреть по ссылке: https://tinyurl.com/ctpsheem