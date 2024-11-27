В Баку мотоциклист спровоцировал тяжелое ДТП - ВИДЕО

Вчера вечером на проспекте 8 Ноября в Хатаинском районе столицы произошло дорожно-транспортное происшествие, которое спровоцировал мотоциклист.

Об этом сообщает Центр интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

На распространившихся кадрах видно, как мотоциклист стоит на "островке безопасности", который разделяет противоположные полосы движения. Затем он резко выезжает на встречную полосу, где его сбивает автомобиль. Причем, происходит это все на красный свет светофора.

"Исследования показывают, что до сих пор некоторые водители мопедов и мотоциклов не соблюдают правила, создавая реальную угрозу как для участников дорожного движения, так и для своей жизни и здоровья", - говорится в заявлении ЦИУТ МВД Азербайджана.