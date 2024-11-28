Игравших на 10 гяпиков в домино лиц оштрафовали на 3 тысячи манатов
В селе Юхары Леки Агдашского района задержаны лица, игравшие в домино на 10 гяпиков.
Как сообщает Qaynarinfo, жители села К.Г, М.Н и Д.В играли в домино на деньги.
В суде было заявлено, что они схватили со стола и спрятали деньги, увидев сотрудников полиции.
Когда сотрудник полиции спросил, почему они играют в азартные игры, один из лиц ответил, что они играли в домино на 10 копеек.
По решению суда все трое были признаны виновными по статье 525-ой Кодекса об административных правонарушениях и оштрафованы на сумму в размере 3 тысячи манатов.
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