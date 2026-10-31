 МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек

Редакция 1news20:00 - Сегодня
Читать на других языках:English
МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек

На окраине Парижа у Порт-де-Баньоле начались очередные протесты старшеклассников и студентов против повышения цен на топливо и дороговизны жизни.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Le Monde.

По данным МВД Франции, всего по стране проходят 65 акций, в которых принимают участие более 15 тысяч человек.

Участники несут плакаты с лозунгами "€12 млрд - на образование, а не на новый авианосец", "Деньги - на лицеи, а не на войны и миллиардеров", "Да здравствует студенческий протест".

К протестному движению, помимо профсоюзов, присоединились студенческие и молодежные организации, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Ранее сообщалось о том, что французские власти мобилизовали все силы для обеспечения безопасности в ходе запланированных протестов. По всей стране для обеспечения порядка мобилизованы около 70 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее предупредил о высоком риске беспорядков, подчеркнув, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления насилия.

По данным ведомства, третий раунд протестов проходит без каких-либо существенных инцидентов. Однако к 14:00 было произведено 27 арестов по сравнению с 217 арестами 24 октября.

Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, сопровождавшихся в ряде французских городов столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По данным МВД Франции, 17 октября в 198 демонстрациях участвовали 67 000, а 24 октября в 108 акциях одновременно приняли участие 37 000 человек. Однако, по независимым оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.

Поделиться:
387

Актуально

Общество

В большинстве районов прошли дожди, в Шахдаге выпал снег — фактическая погода

Политика

Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

Общество

В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Спорт

Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

В мире

С завтрашнего дня в Турции вводят жесткие ограничения в соцсетях для подростков

Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту — ВИДЕО

МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

В Испании проходит протесты после столкновения поездов

Блок Нетаньяху лидирует после обработки 100% голосов, но без большинства в Кнессете

ASTRA: После атаки БПЛА в Тульской области загорелся завод «Азот» - ВИДЕО

Названа причина катастрофы с поездами в Испании

Последние новости

Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ

Сегодня, 22:33

В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку

Сегодня, 22:10

С завтрашнего дня в Турции вводят жесткие ограничения в соцсетях для подростков

Сегодня, 21:47

Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции

Сегодня, 21:25

В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 21:05

Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море

Сегодня, 20:45

Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту — ВИДЕО

Сегодня, 20:20

МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек

Сегодня, 20:00

Скончался заслуженный деятель физической культуры и спорта

Сегодня, 19:40

В Сумгайыте школьницу избил на улице ее возлюбленный

Сегодня, 19:20

В результате ДТП в Гяндже пострадали 5 человек

Сегодня, 19:00

На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября

Сегодня, 18:40

МИД Ирана назвал условия для урегулирования конфликта с США

Сегодня, 18:20

Иран направил делегацию в Катар для обсуждения предложений США

Сегодня, 18:00

Эрдоган принял Зеленского - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями

Сегодня, 17:40

Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному альянсу

Сегодня, 17:22

Вучича могут избрать председателем Сербской прогрессивной партии

Сегодня, 17:05

В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший

Сегодня, 16:50

Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

Сегодня, 16:35
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34