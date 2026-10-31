МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек

На окраине Парижа у Порт-де-Баньоле начались очередные протесты старшеклассников и студентов против повышения цен на топливо и дороговизны жизни.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Le Monde.

По данным МВД Франции, всего по стране проходят 65 акций, в которых принимают участие более 15 тысяч человек.

Участники несут плакаты с лозунгами "€12 млрд - на образование, а не на новый авианосец", "Деньги - на лицеи, а не на войны и миллиардеров", "Да здравствует студенческий протест".

К протестному движению, помимо профсоюзов, присоединились студенческие и молодежные организации, а также сторонники движения "желтых жилетов".

Ранее сообщалось о том, что французские власти мобилизовали все силы для обеспечения безопасности в ходе запланированных протестов. По всей стране для обеспечения порядка мобилизованы около 70 тыс. полицейских и жандармов. Министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее предупредил о высоком риске беспорядков, подчеркнув, что правоохранительные органы будут жестко пресекать любые проявления насилия.

По данным ведомства, третий раунд протестов проходит без каких-либо существенных инцидентов. Однако к 14:00 было произведено 27 арестов по сравнению с 217 арестами 24 октября.

Нынешняя акция стала продолжением масштабных выступлений 17 и 24 октября, сопровождавшихся в ряде французских городов столкновениями с полицией, погромами и разграблением магазинов. По данным МВД Франции, 17 октября в 198 демонстрациях участвовали 67 000, а 24 октября в 108 акциях одновременно приняли участие 37 000 человек. Однако, по независимым оценкам, в манифестациях 24 октября приняли участие от 410 тыс. до 800 тыс. человек.