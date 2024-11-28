Сколько туристов посетило Ичери шехер и «Гала» во время СОР29? - ФОТО

В период проведения COP29 Ичери шехер и Государственный историко-этнографический заповедник «Гала» стали одними из самых посещаемых участниками мероприятия мест.

За этот период музеи, культурные учреждения и туристические места в Ичери шехер и «Гала» посетили более 12 000 местных и иностранных туристов.

Среди зарубежных гостей преобладали граждане Китая и Индии.

Девичья башня и Дворец Ширваншахов, входящие в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также религиозно-архитектурный комплекс Сыратаглы, мечеть Бейлер и комплекс подземных бань стали самыми посещаемыми местами Крепости.

В заповеднике «Гала» гости могли ознакомиться с древними историческими и архитектурными памятниками Абшерона, а также посетили музей «От отходов к искусству» и выставку, посвященную искусству гурама.