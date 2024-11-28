Французские игры на армянском реваншизме

На переговорах Азербайджана и Армении опять штиль. Процесс согласования проекта мирного договора, похоже, вновь уперся в тупик. При видимом стремлении Армении скорее заключить мир реальные ее действия говорят об обратном: Иреван с миром явно не торопится.

Свидетельством тому является нежелание армянских властей реализовывать конституционные реформы, которые освободят Основной закон страны и связанные с ним нормативно-правовые акты от территориальных претензий к Азербайджану. Провести эту реформу требует Баку как условие для заключения долгожданного мирного договора. Ведь для достижения полноценного устойчивого мира необходим отказ Армении раз и навсегда от экспансионистского наследия прежних властей, а этого как раз на деле не наблюдается.

Зато на фоне застопорившихся переговоров обращает на себя внимание подъем реваншистских настроений в армянском обществе, все еще лелеющем надежду отмотать сложившуюся ситуацию к довоенному положению. Но ввиду отсутствия у Армении собственных возможностей для достижения этой цели Иреван опять ищет поддержку извне. И если раньше Армения считала себя защищенной под зонтом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой первую скрипку играет Россия, то нынче с пересмотром своей оборонной доктрины взор Армении обращен далеко за пределы этого региона. Надо отметить, что в поисках новых военно-политических союзников, если их так можно назвать, Армения преуспела: Франция и Греция - в Европе, Индия - в Азии. Другое дело, насколько эффективнее окажутся новые союзники в сравнении с теми, что состоят с Арменией долгие годы в ОДКБ. Ведь случись что с Арменией, новым союзникам прийти к ней на помощь аж за тридевять земель будет очень непросто.

Но, как бы то ни было, это выбор действующих армянских властей, взявших курс на интенсивное вооружение плодами французского и индийского оборонпрома. Так себе действие для страны, жаждущей прослыть голубем мира. А на фоне враждебной по отношению к Азербайджану риторики, мало того что не утихающей, но еще и имеющей тенденцию к разгоранию с новой силой, нетрудно догадаться, против кого будет обращено это оружие. Становится очевидным, что Армения активно готовится к новой войне с Азербайджаном.

Пришедший к руководству страной на волне общенародной любви премьер-министр Никол Пашинян за годы пребывания у власти с треском проиграл Вторую Карабахскую войну, в результате чего растратил значительный кредит доверия своих граждан. Говорить сейчас о принадлежности Карабаха Азербайджану он может сколько угодно, но ведь мы все хорошо помним, что это тот же Пашинян, который, посетив еще до 44-дневной войны Ханкенди и Шушу, провозгласил, что «Карабах – это Армения, и точка». И то, что он сегодня стал говорить на публику правильные вещи, это отнюдь не результат позитивных сдвигов в его сознании, это в нем говорит инстинкт самосохранения перед в разы превосходящим визави, принудившим его сменить риторику на более конструктивную и побуждающим к реальным действиям по построению мира.

Но как быть, если всенародная любовь и доверие утрачены, упавший рейтинг продолжает падать, а политические амбиции на следующий срок премьерства все еще бьют через край? Как видно, Пашинян для себя решил: ситуацию для него спасет пусть маленькая, но победа в такой же малюсенькой войне с Азербайджаном, которая не только вернет ему авторитет в народе, но и вылечит его собственное уязвленное с момента потери Карабаха самолюбие. Так, вероятно, считает Пашинян. А подстрекает его к этому Эммануэль Макрон. Вопрос только в том, чем воевать Армении, если часть ее военной техники стоит поверженная в Парке военных трофеев в Баку, а остальное непригодно для ведения современной войны? Не вопрос - брат Маню поможет. И вот потекли в Армению караваны оружия – что-то из Франции, что-то из Индии, даже Греция решила слить Иревану старые российские ЗРК С-300 взамен чего сама получит более современные западные образцы соответствующего вооружения.

У каждой из этих стран есть свои мотивы для накачки Армении оружием. Для Индии Азербайджан – друг его заклятого врага Пакистана. В то же время Азербайджан очень близок с Турцией, к которой Греция, мягко говоря, относится далеко не дружелюбно. Но вот Франция… Тут ситуация позаковыристее будет.

Дело в том, что Франция и Европейский союз, видя провал своих амбиций на украинском фронте, пытаются отвести внимание России на другие регионы. В этом смысле Южный Кавказ стал одной из точек приложения их усилий. Запад осознает, что Россия, продвигаясь в Украине, постепенно укрепляет свои позиции, и чтобы ослабить Москву, Париж предпринимает попытки создать новый очаг напряженности у российских границ, дабы отвлечь ресурсы и внимание Кремля, заставить его распылить силы. Армения в этой игре выступает всего лишь в качестве удобного инструмента.

Еще одной составной частью этой игры является действующая на армяно-азербайджанской границе наблюдательная миссия ЕС в Армении, которая заявлена как «гражданская», но вот только назвать ее так язык никак не поворачивается, поскольку в составе миссии работают бывшие и действующие представители силовых ведомств из стран Евросоюза и Канады. Опасения по поводу истинных целей деятельности этой миссии в регионе высказывались Баку и Москвой неоднократно. Эта позиция состоит в том, что миссия под предлогом мониторинга ситуации и содействия стабильности фактически занимается сбором разведывательной информации о дислокации азербайджанских войск, их потенциале и возможностях. Эти данные затем передаются армянской стороне, что еще больше говорит в пользу довода о том, что Запад в целом и Франция в частности готовят Армению к реваншу против Азербайджана.

Между тем вооружение Армении и ее подготовка к новой войне создают серьезные риски не только для Азербайджана и России, но и для всего Южного Кавказа. Запад своими действиями здесь подрывает хрупкий мир, достигнутый после Второй Карабахской войны. Вместо содействия диалогу и примирению западные державы в лице Франции делают ставку на эскалацию, используя Армению в своих геополитических играх.

Армения, в свою очередь, вооружаясь и поддаваясь влиянию Запада, ставит под угрозу стабильность в регионе, в котором она сама живет. Но будет ли она существовать после осуществления этого задуманного ее западными спонсорами сценария – большой вопрос.