Мирное соглашение: что парафировано?

Одним из важнейших итогов Вашингтонского саммита 8 августа 2025 года стало парафирование текста долгожданного «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Долгие переговоры по тексту договора продолжительное время держали в неведении о деталях региональную и мировую общественность.

Попытаемся разобраться с содержанием документа. И начнем с вводной части – преамбулы документа.

Преамбула соглашения отражает намерение сторон установить прочный и всеобъемлющий мир, ссылаясь на ключевые международные документы: Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт 1975 года, а также Алма-Атинскую декларацию (21 декабря 1991 г.), которая закрепила признание границ бывших союзных республик как международных.

Эта декларативная часть служит основой для легитимизации принципов, провозглашённых в последующих статьях, и указывает на стремление сторон к нормализации отношений в соответствии с международным правом.

Кстати, напомню, что практически с самого начала восстановления своей независимости, Республика Армения и Азербайджанская Республика обязались, как и другие государства-участники, подписавшие Алма-Атинскую декларацию от 21 декабря 1991 года: признавать и уважать территориальную целостность друг друга и нерушимость существующих границ.

Еще в 1991 году данный принцип был взят за основу Европейским Сообществом в связи с необходимостью регламентации происходящих в результате развала СССР процессов на основе норм международного права. 16 декабря 1991 года Евросообществом были приняты две Декларации: «О руководящих принципах (критериях) признания новых государств в Восточной Европе и Советском Союзе» и «О Югославии». Этими документами Европейское Сообщество, подтверждая свою приверженность Хельсинкскому Заключительному Акту 1975 года и Парижской Хартии для новой Европы 1990 года, выразило готовность признать государствами субъекты, которые отвечают стандартам международной практики, созданы на демократических основах, выполняют международные обязательства. При этом в первой Декларации для признания перед новыми государствами были поставлены следующие требования:

1) уважение положений Устава ООН и обязательств, вытекающих из Хельсинкского Заключительного Акта и Парижской Хартии, прежде всего, касающихся демократии и прав человека;

2) гарантирование прав этнических и национальных меньшинств;

3) уважение принципа нерушимости границ, которые могут быть изменены мирными средствами и путем согласия;

4) с целью безопасности и региональной стабильности принятие всех соответствующих обязательств о разоружении и нераспространении ядерного оружия;

5) решение всех вопросов о правопреемстве и региональных споров путем согласия.

Через несколько дней после утверждения Критериев, 23 декабря 1991 года, в Заявлении «двенадцати» (членов ЕС – Н.А.) о будущем статусе России и других бывших республик сказано, что они готовы признать бывшие советские республики, входящие в СНГ, как только они получат гарантии от этих республик о готовности выполнить требования, содержащиеся в Критериях.

К сожалению, непоследовательность европейской политики привела к разрастанию и продолжению армянской агрессии.

Статья I соглашения регламентирует фундамент построения новых отношений между государствами, основанных на признании государственных границ и суверенитета сторон. Признание территориальной целостности и международных границ по своей сути является воплощением и подтверждением предложенного в 1991 году Европейским сообществом принципа uti possidetis juris (сохранение границ после распада государства).

Данное положение является ключевым пунктом, который отражает взаимное признание Карабаха как части Азербайджана, что уже соответствовало риторике Еревана после событий 2023 года. Здесь также заложено правовое обоснование отказа от ревизионизма.

Стороны и дальше в соглашении (статья ХII) обязуются в своих двусторонних отношениях руководствоваться международным правом. Это означает, что национальное законодательство не может использоваться как оправдание невыполнения договора. Это важный элемент международной ответственности, особенно в случае изменения конституций или законодательства.

В статье II стороны отказываются от территориальных претензий. Они подтверждают их отсутствие и обязуются не выдвигать их в будущем. Стороны берут на себя обязательства не совершать никаких действий, включая планирование, подготовку, поощрение или поддержку таких действий, которые направлены на расчленение или подрыв, полностью или частично, территориальной целостности или политического единства другой Стороны.

Таким образом, стороны в соглашении юридически фиксируют отказ от любых форм ревизионизма и признают статус-кво. В статье, как мы видим, также предусматривается запрет на скрытую поддержку сепаратизма.

Другой принцип международного права, нашедший отражение в соглашении — неприменение силы (статья III). Стороны обязуются воздерживаться от применения силы или угрозы силой против территориальной целостности или политической независимости, а также от любых действий, несовместимых с Уставом ООН. Они также не будут позволять третьим странам использовать их территории для применения силы против друг друга.

Это ключевой принцип международного права. Статья содержит отсылку к ст. 2(4) Устава ООН. Последнее предложение в статье важно для недопущения, например, развертывания иностранных военных баз, направленных против другой стороны.

Этот принцип подкрепляется также статьей VII Соглашения, запрещающей сторонам размещение иностранных войск вдоль своей общей границы. До проведения делимитации и последующей демаркации общей границы Стороны будут реализовывать взаимно согласованные меры в области безопасности и укрепления доверия, включая военную сферу, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах.

Это направлено, в первую очередь, на нейтрализацию возможности размещения российских/иранских/турецких сил вблизи границы без согласия второй стороны. До делимитации вводятся временные меры доверия — это может включать создание буферных зон, обмен наблюдателями и т.п.

В соглашении нашел свое отражение еще один принцип международного права – принцип невмешательства во внутренние дела (статья IV). Текст статьи, формулируя общепринятый международно-правовой принцип, включает, в том числе и контекст информационного и политического вмешательства (например, в отношении национальных меньшинств).

Таким образом, в парафированном тексте Соглашения нашли отражение те принципы международного права, которые в соответствии с международным правом были выдвинуты президентом Ильхамом Алиевым, предложившим Армении начать работу над мирным договором.

Статьи V–ХI Соглашения создают правовые предпосылки для установления дипломатических отношений, делимитации и демаркации границы, борьбы с экстремизмом и сепаратизмом, сотрудничества в вопросе пропавших без вести, а также других сферах.

В этих рамках Соглашение устанавливает крайний срок после ратификации для открытия дипломатических миссий. Это формальный шаг для нормализации отношений, аналогично прецеденту Турция–Армения, но в данном случае данное обязательство без предусловий.

Документ отсылает к необходимости подписания отдельного соглашения по границам, включая спорные участки (особенно Сюникский регион – Западный Зангезур, граница Тавуша и др.). Упоминание «добросовестных» переговоров — стандарт международного дипломатического языка.

Соглашение закрепляет политическую волю сторон противодействовать радикализму и идеологии реваншизма. Особенно значимо в контексте наследия Карабахского конфликта и армянской диаспоры.

Стороны берут на себя гуманитарное обязательство, подразумевающее сотрудничество с Красным Крестом, ООН и т.п. в выяснении судеб тысяч лиц, пропавших без вести. Также предполагается создание механизмов установления судьбы пропавших лиц, эксгумации, обмена ДНК-данными и т.д.

Формируется основа для заключения отдельных секторальных соглашений. Правовые рамки документа могут включать соглашения по открытию транспортных коридоров, транзиту, восстановлению инфраструктуры и др.

Процедурные вопросы, связанные с Соглашением, регламентируются статьями XIII — XVII. Предусматривает создание для контроля за реализацией двустороннего механизма мониторинга - комиссии, возможно, на уровне МИД, парламентариев или спецпредставителей. Комиссия будет работать на основе процедур, которые будут согласованы Сторонами.

Механизм урегулирования споров предусматривает двухэтапную систему: сначала — консультации, затем — другие мирные средства (арбитраж, международный суд и т.п.). В то же время юридически закрывается дорога к ретроспективным искам, в том числе в международных судах и арбитражах.

Договоренности также направлены на прекращение враждебной риторики. Стороны не будут предпринимать, поощрять или участвовать в каких-либо враждебных действиях против друг друга, противоречащих настоящему Соглашению, в дипломатической, информационной и иных сферах, и будут проводить регулярные консультации с этой целью.

Соглашение вступает в силу после обмена документами, подтверждающими завершение внутренних процедур в соответствии с национальным законодательством Азербайджана и Армении. Оно будет зарегистрировано в соответствии со статьёй 102 Устава ООН. Это типовая международно-правовая норма. Регистрация в ООН - это важный элемент, который придаёт соглашению международно-правовую легитимность.

Составление соглашения на трех языках закрепляет юридическое равенство всех языков, но даёт приоритет английскому в случае расхождений. Это подчеркивает международный характер соглашения и снижает риск интерпретационных споров.

Таким образом, «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», текст которого был парафирован 8 августа в Вашингтоне, юридически закрепляет конец конфликта; исключает территориальные претензии и сепаратизм; устанавливает нормы будущего сотрудничества; вводит механизмы мониторинга и урегулирования споров; создает основу для экономической и транспортной интеграции. При этом отсутствие деталей (например, по делимитации, транспортным коридорам и др. вопросам) предполагает необходимость дополнительных двусторонних соглашений, где эти вопросы будут конкретизированы.

Все это только начало мирного процесса. Для нормализации отношений нужны многие годы. Уж слишком много чего натворили националисты, сепаратисты, агрессоры и оккупанты. Теперь главное остановить реваншизм.

Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор,

Чрезвычайный и Полномочный посол