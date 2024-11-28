Объявленные в международный розыск граждане Узбекистана задержаны в Азербайджане

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обеспечила ходатайство Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о выдаче для привлечения к уголовной ответственности граждан этой страны Бойтураева Ильхома Хуррамовича, 1979 года рождения, и Абдуллаева Фарходжона Ахрорджоновича, 1986 года рождения.

Как говорится в сообщении Генеральной прокуратуры АР, объявленные в международный розыск по обвинению в мошенничестве в Узбекистане И.Х.Бойтураев и Ф.А.Абдуллаев были задержаны 29 августа и 9 сентября соответственно при прохождении паспортного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года, принято решение об экстрадиции обвиняемых лиц, и они в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана были переданы компетентному органу Республики Узбекистан.