Польский дипломат вызван в МИД Азербайджана

Временный поверенный в делах Польши в Азербайджане Михал Гречило был вызван в МИД АР 28 ноября.

По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, польскому дипломату был выражен протест в связи с тем, что, несмотря на предупреждения азербайджанской стороны, президент Польши Анджей Дуда посетил приграничную зону между Арменией и Азербайджаном, близ села Кярки, которое все еще находится под оккупацией Армении, и принял участие в антиазербайджанской пропаганде совместно с наблюдательной миссией Евросоюза в Армении.

Было отмечено, что данная миссия вопреки заявленным целям по содействию региональной стабильности и укреплению доверия между Азербайджаном и Арменией широко используется как инструмент против Азербайджана.

До внимания дипломата было доведено, что эта провокация противоречит духу азербайджано-польских отношений, и что необходимо воздерживаться от шагов, которые затрагивают законные интересы безопасности Азербайджана.