Посол Кувейта вручил копии верительных грамот Джейхуну Байрамову

Новоназначенный посол Кувейта в Азербайджане Мухаммед Фейсал Аль-Мутейри вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Джейхуну Байрамову.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве иностранных дел.

На встрече была подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в частности, ООН, Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и др.

Стороны также подробно обсудили результаты COP29.

Посол выразил уверенность, что существующее сотрудничество между Азербайджаном и Кувейтом продолжит развиваться по восходящей, и заявил, что не пожалеет усилий в этом направлении.