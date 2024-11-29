 Депутат Нигяр Мамедова о бытовом насилии: «Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Депутат Нигяр Мамедова о бытовом насилии: «Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие»

Лейла Мамедова17:23 - Сегодня
Депутат Нигяр Мамедова о бытовом насилии: «Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие»

«На протяжении долгого времени, работая с уязвимыми группами населения, я неоднократно сталкивалась с жертвами бытового насилия».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила депутат Нигяр Мамедова во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О предотвращении бытового насилия» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что забота об уязвимых группах населения является приоритетом государственной политики. В поддержку этого процесса Фонд Гейдара Алиева реализует успешные проекты, которые еще больше укрепляют социальную защиту таких слоев общества.

«Хотя основные участники этого процесса — это жертвы насилия и его инициаторы, среди пострадавших также могут быть родители, дети и другие члены семьи. Агрессия и внутреннее напряжение, вызванные насилием, нередко направляются на детей или окружающих, что создает новые источники насилия. Все государства и общества ищут пути решения этой проблемы.

Несмотря на то, что совершенствование законодательства и проекты, реализуемые профильными органами, обеспечивают защиту прав пострадавших, для более эффективных результатов необходимо обсудить ряд вопросов», - сказала Н.Мамедова.

По словам депутата, одним из таких вопросов является пересмотр уровня подготовки психологов в стране:

«В первую очередь, необходимо привлекать профессиональных психологов. Хочу затронуть один важный момент: образование психологов и предоставляемые ими услуги должны находиться под строгим контролем. Психологи делятся по специализациям: клинические, семейные, детские, спортивные и другие. Например, недопустимо, чтобы школьный или детский психолог занимался решением семейных проблем. Методы работы с ребенком, пережившим насилие, также должны быть специфичными. Такие действия могут нарушать профессиональную этику.

Психологи должны постоянно совершенствоваться, регулярно проходить супервизии и осваивать международные подходы. Они должны быть всесторонне развитыми специалистами, чтобы применять правильные методики. Например, работая с женщинами, пережившими насилие, они не должны однобоко направлять их в сторону феминизма, а должны развивать уверенность в себе и уважение к семейным ценностям».

На первом чтении также обсуждалась статистика. По словам Н.Мамедовой, большинство фактов бытового насилия остаются скрытыми, а жертвы часто не осознают себя таковыми:

«Однако важно учитывать, что люди, практиковавшие насилие в одной семье, вступая в новые браки, могут превращать новых супругов и детей в потенциальных жертв. Поэтому необходим общественный осуждающий тон в отношении лиц, совершающих насилие, чтобы предотвратить его систематическое продолжение. Сегодня важно работать над устранением страха, стыда и комплекса жертв насилия. Интеграция таких людей в общество имеет большое значение».

Депутат отмечает, что успешно реализуются программы, направленные на устранение подобных комплексов у лиц с инвалидностью. Аналогичные механизмы целесообразно применить и в отношении жертв бытового насилия.

«Здесь психологи могут работать в составе мультидисциплинарных команд, включая социологов и дефектологов. Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие. В противном случае мы не сможем добиться положительных результатов. Для этого необходима поддержка профессиональных психологов, своего рода «армия» таких специалистов.

Считаю, что психологи, работающие с жертвами насилия, должны углублять свои знания и направлять свой опыт по соответствующим направлениям. Их деятельность обязательно должна способствовать укреплению института семьи и национальных ценностей. Я поддерживаю данный проект и буду голосовать за него», - подытожила Н.Мамедова.

Поделиться:
271

Актуально

МнениеЧад Франции не рад: Париж продолжает терять позиции в Африке, французская ...
МнениеЗападные сценарии дестабилизации на постсоветском пространстве: Грузия, Украина, ...
ПолитикаСтала известна повестка дня очередных заседаний Милли Меджлиса
МнениеСудебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной ...

Общество

Стало известно о состоянии пострадавших в результате обвала в Масазыре - ОБНОВЛЕНО
Лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы из России в Азербайджан
СМИ: Сирийские повстанцы вошли в Алеппо
ПАРКИ БАКУ. Обновленный Центральный ботанический сад – ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖ

Выбор редактора

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО
Азербайджанская инвестиционная компания вносит вклад в устойчивое развитие ненефтяного сектора

Новости для вас

Учительница, погибшая в аварии, ехала на занятия на новом автомобиле – ФОТО
В Баку построят 9 новых станций метро - ВИДЕО
Погода на среду: В Баку ожидаются ливни
Christian Dior Couture ликвидирует свою компанию в Азербайджане

Последние новости

Западные сценарии дестабилизации на постсоветском пространстве: Грузия, Украина, Армения и снова Грузия?Сегодня, 22:01Стало известно о состоянии пострадавших в результате обвала в Масазыре - ОБНОВЛЕНОСегодня, 21:40У парламента Грузии возобновилась акция протеста - ВИДЕОСегодня, 21:22В Парламенте состоялось обсуждение бюджетного пакета на 2025 год во втором чтенииСегодня, 21:00Налоговые органы Азербайджана и Швеции обсудили перспективы совместной деятельностиСегодня, 20:42Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУСегодня, 20:20Стала известна повестка дня очередных заседаний Милли МеджлисаСегодня, 19:45Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу КоштеСегодня, 19:31в Москве мигрантов обяжут оформлять электронные удостоверенияСегодня, 19:15Лица, объявленные в международный розыск, экстрадированы из России в АзербайджанСегодня, 19:00СМИ: Сирийские повстанцы вошли в АлеппоСегодня, 18:40ПАРКИ БАКУ. Обновленный Центральный ботанический сад – ВИДЕО - ФОТОРЕПОРТАЖСегодня, 18:22В Баку прошел концерт камерного оркестра – ФОТОСегодня, 17:40Депутат Нигяр Мамедова о бытовом насилии: «Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие»Сегодня, 17:23Баку продолжает готовится к зиме - ФОТОСегодня, 17:19В декабре температура воздуха будет близка к климатической норме – ПРОГНОЗСегодня, 17:16​​​​​​​В Сети появились редкие кадры из семейного архива Таира Салахова - ФОТОСегодня, 17:10С картой рассрочки Birbank - возможность 9 месяцев беспроцентной рассрочки на TrendyolСегодня, 16:57Чад Франции не рад: Париж продолжает терять позиции в Африке, французская оппозиция требует отставки МакронаСегодня, 16:37Программа «Əlaçı», организованная компанией PASHA Holding, продолжает свою деятельностьСегодня, 16:33
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35