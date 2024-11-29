Депутат Нигяр Мамедова о бытовом насилии: «Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие»

«На протяжении долгого времени, работая с уязвимыми группами населения, я неоднократно сталкивалась с жертвами бытового насилия».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила депутат Нигяр Мамедова во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в закон «О предотвращении бытового насилия» на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Она отметила, что забота об уязвимых группах населения является приоритетом государственной политики. В поддержку этого процесса Фонд Гейдара Алиева реализует успешные проекты, которые еще больше укрепляют социальную защиту таких слоев общества.

«Хотя основные участники этого процесса — это жертвы насилия и его инициаторы, среди пострадавших также могут быть родители, дети и другие члены семьи. Агрессия и внутреннее напряжение, вызванные насилием, нередко направляются на детей или окружающих, что создает новые источники насилия. Все государства и общества ищут пути решения этой проблемы.

Несмотря на то, что совершенствование законодательства и проекты, реализуемые профильными органами, обеспечивают защиту прав пострадавших, для более эффективных результатов необходимо обсудить ряд вопросов», - сказала Н.Мамедова.

По словам депутата, одним из таких вопросов является пересмотр уровня подготовки психологов в стране:

«В первую очередь, необходимо привлекать профессиональных психологов. Хочу затронуть один важный момент: образование психологов и предоставляемые ими услуги должны находиться под строгим контролем. Психологи делятся по специализациям: клинические, семейные, детские, спортивные и другие. Например, недопустимо, чтобы школьный или детский психолог занимался решением семейных проблем. Методы работы с ребенком, пережившим насилие, также должны быть специфичными. Такие действия могут нарушать профессиональную этику.

Психологи должны постоянно совершенствоваться, регулярно проходить супервизии и осваивать международные подходы. Они должны быть всесторонне развитыми специалистами, чтобы применять правильные методики. Например, работая с женщинами, пережившими насилие, они не должны однобоко направлять их в сторону феминизма, а должны развивать уверенность в себе и уважение к семейным ценностям».

На первом чтении также обсуждалась статистика. По словам Н.Мамедовой, большинство фактов бытового насилия остаются скрытыми, а жертвы часто не осознают себя таковыми:

«Однако важно учитывать, что люди, практиковавшие насилие в одной семье, вступая в новые браки, могут превращать новых супругов и детей в потенциальных жертв. Поэтому необходим общественный осуждающий тон в отношении лиц, совершающих насилие, чтобы предотвратить его систематическое продолжение. Сегодня важно работать над устранением страха, стыда и комплекса жертв насилия. Интеграция таких людей в общество имеет большое значение».

Депутат отмечает, что успешно реализуются программы, направленные на устранение подобных комплексов у лиц с инвалидностью. Аналогичные механизмы целесообразно применить и в отношении жертв бытового насилия.

«Здесь психологи могут работать в составе мультидисциплинарных команд, включая социологов и дефектологов. Мы должны обеспечить как интеграцию пострадавших в общество, так и реабилитацию тех, кто совершил насилие. В противном случае мы не сможем добиться положительных результатов. Для этого необходима поддержка профессиональных психологов, своего рода «армия» таких специалистов.

Считаю, что психологи, работающие с жертвами насилия, должны углублять свои знания и направлять свой опыт по соответствующим направлениям. Их деятельность обязательно должна способствовать укреплению института семьи и национальных ценностей. Я поддерживаю данный проект и буду голосовать за него», - подытожила Н.Мамедова.