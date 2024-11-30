Трагедия во время электромонтажных работ: один погиб, второй борется за жизнь

На территории между Сальянским и Билясуварским районами произошел несчастный случай во время проведения работ по прокладке воздушных линий электропередач.

Как сообщает аранское бюро Report, по предварительным данным, жители Сабирабадского района Манафов Новруз Ярмамед оглу (1989 г.р.и Гюльмамедов Агшин Гюлага оглу (1998 г.р.) получили тяжелые травмы в результате падения с электрического столба высотой 15-20 метров.

Н. Манафов скончался по дороге в Сальянскую центральную районную больницу. А. Гюльмамедов будет госпитализирован в Баку в связи с тяжестью состояния.

По факту ведется расследование.