Террористы атаковали консульство Ирана в Алеппо
Консульство Ирана в Алеппо подверглось нападению террористов.
Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
Никто не пострадал.
Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, Багаи "решительно осудил нападение террористов на консульство Исламской Республики Иран в Алеппо". Дипломат подчеркнул, что Иран "заставит ответить за это нападение как на правовом, так и на международном уровнях".
Источник: ТАСС
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