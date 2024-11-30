Террористы атаковали консульство Ирана в Алеппо

Консульство Ирана в Алеппо подверглось нападению террористов.

Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Никто не пострадал.

Как отмечается в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, Багаи "решительно осудил нападение террористов на консульство Исламской Республики Иран в Алеппо". Дипломат подчеркнул, что Иран "заставит ответить за это нападение как на правовом, так и на международном уровнях".

Источник: ТАСС