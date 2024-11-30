В Барде арестован мужчина за хранение 4 кг наркотиков

В Барде арестован мужчина за хранение 4 кг марихуаны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Магеррам Исмаилзаде, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При осмотре его места жительства было обнаружено около 4 кг марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Исмаилзаде избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.