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В Барде арестован мужчина за хранение 4 кг наркотиков

First News Media10:55 - Сегодня
В Барде арестован мужчина за хранение 4 кг наркотиков

В Барде арестован мужчина за хранение 4 кг марихуаны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками Бардинского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Магеррам Исмаилзаде, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств. При осмотре его места жительства было обнаружено около 4 кг марихуаны.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Исмаилзаде избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.

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