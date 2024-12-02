Полиция задержала двух человек, подозреваемых в мошенничестве в Бинагадинском и Низаминском районах
Сотрудники 43-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции в ходе оперативных мероприятий задержали 34-летнего Э.Гозялова, подозреваемого в мошенническом завладении 251 000 долларов США.
Сотрудники 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции задержали 46-летнего В.Рзаева, подозреваемого в мошенническом завладении 10 000 долларов США.
По данным фактам проводится расследование.
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