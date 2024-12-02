Азербайджан четвертый год живет в условиях мира и спокойствия.

Буквально накануне страна отметила очередную годовщину освобождения Лачинского района от армянских оккупантов. Это был последний район в череде освобожденных после 44-дневной Отечественной войны, и сделано это было без единого выстрела, в соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России. Тогда, 1 декабря 2020 года на основании той договоренности армянская армия вышла из Лачинского района, он был передан Вооруженным силам Азербайджана. Таким образом Азербайджан восстановил внешний периметр своих международно признанных границ. Но спокойнее от этого не становилось. Остававшиеся в Карабахе сепаратисты продолжали провокации против Азербайджана и использовали для этого единственную дорогу, соединявшую их с Арменией – через Лачин. По этой дороге, кроме официально заявленных предметов первой необходимости, из Армении в Карабах доставлялось оружие, мины и живая сила для осуществления подрывной деятельности в тылу азербайджанских войск. После неоднократных попыток решить вопрос переговорным путем у Баку не осталось иного варианта, кроме как применить силу и положить конец сепаратизму на азербайджанской земле. Что и было успешно сделано в сентябре 2023 года. Тогда Азербайджанская армия, проведя однодневную контртеррористическую операцию, полностью очистила родную землю от сепаратистской скверны.

Все вышесказанное сейчас кажется гладким изложением исторических событий. Но в реальности все обстояло иначе. Потому что на пути к восстановлению своей территориальной целостности Азербайджан столкнулся с неимоверным давлением внешних сил, а конкретнее – Запада. Кроме непосредственно военной силы, западные страны, особенно Франция и США, использовали, можно сказать, весь арсенал имеющихся у них рычагов воздействия, применяемый против стран, не желающих идти в проложенном ими фарватере, включая наглый и неприкрытый шантаж и угрозы в адрес Баку. Но не помогло. Азербайджан 20-х годов XXI века не тот, что был на заре 90-х годов XX века, когда на него ни за что можно было навешать ярлыков и наказать за то, чего он не делал. За годы независимости он сумел развиться в экономическом и военном плане, обрасти важными геополитическими связями и обрести друзей и союзников. Он уже не тот податливый материал, из которого можно вылепить все, что угодно Западу. А главное - Азербайджан определился с курсом своего развития, которое он видит в связке со странами региона, а не в отрыве от них. Немаловажным фактором стала законодательная работа по сведению к минимуму внешнего влияния на внутриполитическое поле и стабильность. Деятельность всевозможных западных фондов и неправительственных организаций, иными словами, щупалец, пускаемых в ход, когда Западу нужно дестабилизировать ситуацию в стране, была ограничена, так же как деятельность взращенных ими местных НПО. То есть, обеспечив внутреннюю стабильность и гражданское согласие, Азербайджан смог, противостоя внешнему давлению, вернуть свои земли после 30-летней оккупации. Сегодня Азербайджан – маленький островок стабильности в сумасшедшем мире, стоящем на грани глобальной войны. Омрачает это состояние лишь отсутствие стабильности в соседних странах, особенно в дружественной и братской Грузии, с которой Азербайджан связывают долгие годы плодотворного взаимовыгодного сотрудничества.

Сегодня Грузия сталкивается ровно с таким же давлением, с теми же лекалами и от тех же «авторов». Оказавшись в центре геополитической борьбы, она стоит на пороге вполне реальной гражданской войны, срежиссированной в высоких кабинетах ЕС и США. Приходится с сожалением констатировать, что, в отличие от Азербайджана, заполонившие Грузию за годы независимости западные эмиссары, действующие под вывеской НПО и прочих институтов гражданского общества, чувствуют себя весьма вольготно. Власти этой страны до сих пор не воспринимали фактор их наличия в качестве угрозы для внутренней безопасности. Лишь ныне действующая власть в лице партии «Грузинская мечта» озаботилась тем, чтобы упорядочить участие финансируемых из-за рубежа организаций во внутриполитической жизни страны, приняв закон «О прозрачности иностранного влияния». …И столкнулась с неимоверным сопротивлением как внутри страны, так и из-за ее пределов. Так, США ввели санкции против 35 граждан Грузии и членов их семей, отложили военные учения Noble Partner по причине пересмотра стратегических отношений, приостановили выделение прямой помощи правительству Грузии в размере $95 млн. Евросоюз, в свою очередь, приостановил вступление Грузии в объединение, заморозил 30 млн евро, выделенных для поддержки грузинских военных, а Великобритания отменила проведение ежегодных встреч на уровне штабов обороны с Грузией и новую программу кибербезопасности. Внутри Грузии прозападный президент, бывшая гражданка Франции Саломе Зурабишвили, и более сотни общественных организаций подали иск в Конституционный суд с требованием отменить закон об иноагентах. Страну охватили волнения, которые продемонстрировали, насколько глубоко въелось западное влияние в Грузию.

Протесты еще больше усилились после проведенных 26 октября парламентских выборов, в результате которых вновь победила партия власти «Грузинская мечта». Прозападная оппозиция тогда перешла к круглосуточным акциям, обвинив власти в фальсификации итогов голосования и требуя проведения повторных выборов. Но акции по большей части носили мирный характер.

Настоящий беспредел и полный произвол прозападных сил начался в Грузии в конце ноября после решения властей страны отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. Кроме того, правительство также отказалось от всех бюджетных грантов Евросоюза на ближайшие четыре года. Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе охарактеризовал переговоры о вступлении в ЕС как инструмент давления, используемый Брюсселем. Он подчеркнул, что Тбилиси не намерен воспринимать евроинтеграцию как одолжение со стороны Евросоюза. По его мнению, Грузия должна сосредоточиться на создании экономической базы, которая позволит вести переговоры с ЕС на более равноправных условиях.

Однако в прозападном лагере подобный шаг властей восприняли как смену курса страны на пророссийский. С такими тезисами им велят выступать европейские и американские кураторы. Так, американские сенаторы Джим Риш и Джин Шахин выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что настало время использовать все средства, имеющиеся в распоряжении США, включая санкции, чтобы наказать «Грузинскую мечту».

Не остались в стороне и европейцы. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, только вчера вступившая в эту должность, выступила с жестким заявлением, в котором не исключила введение санкций против Грузии на фоне протестов в стране из-за «отказа» правящей партии от евроинтеграции. Она подчеркнула, что «насилие против мирных демонстрантов недопустимо, и правительство Грузии должно уважать волю грузинского народа и Конституцию страны».

Хотелось бы спросить, о каких «мирных» демонстрантах говорит преемница Жозепа Борреля, о тех, что нанесли увечья 44 полицейским, бросали в правоохранителей коктейли Молотова, разбивали окна парламента и нанесли значительный ущерб городскому хозяйству? Странное, если не сказать, извращенное понимание разрушительного характера протестов.

Страны Балтии пошли еще дальше: Литва, Латвия и Эстония договорились ввести санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов. А эстонский МИД отметил, что ограничения нацелены на высшее руководство «самопровозглашенного правительства Грузии». Чем не подстрекательство к беспорядкам?

Между тем МИД Грузии осудил давление на дипломатическую службу страны и призывы западных деятелей к саботажу как «неприемлемые попытки вмешательства в функционирование институтов суверенного государства». Иностранные государства оказывают давление на дипломатов из Грузии, работающих за рубежом, что является неприемлемым, заявило грузинское внешнеполитическое ведомство.

Разворачивающаяся в Грузии ситуация наглядно демонстрирует, насколько далеко готовы зайти западные силы в попытках навязать свою волю странам, которые не следуют их указаниям. Давление на Тбилиси – это не просто очередной эпизод в череде вмешательств, но и яркий пример применения всего арсенала инструментов влияния: от санкций и финансовых манипуляций до прямой поддержки уличных протестов. Западные страны под видом заботы о демократии фактически пытаются диктовать Грузии, какой курс она должна выбрать. Попытка властей установить прозрачные правила для иностранных организаций и отказаться от участия в заведомо неравноправных переговорах с ЕС вызвала шквал критики и угроз, обнажив реальную цель западных эмиссаров — удержание региона в зоне своего влияния любой ценой.

Однако Грузия, как показывает развитие событий, начинает осознавать реальную цену подобного «партнерства». Отказ правительства от внешних грантов и желание сосредоточиться на создании собственной экономической устойчивости – шаг, который можно считать проявлением политической зрелости и суверенитета. Это решение, несмотря на вызванную им волну негодования в Брюсселе и Вашингтоне, демонстрирует, что Грузия стремится к самостоятельному определению своей судьбы и не желает быть разменной монетой в чужих геополитических играх.

События в Грузии - предостережение для других стран региона, они показывают, как легко внешние силы могут дестабилизировать ситуацию, используя подконтрольные НПО, медиа и политиков.

Азербайджан на фоне этих событий выглядит особенно ярким примером того, как должна выстраиваться государственная политика, направленная на минимизацию внешнего влияния. Создание механизмов, ограничивающих вмешательство зарубежных структур во внутренние дела страны, важный элемент национальной безопасности. Азербайджанские власти, своевременно осознавшие это, смогли обезопасить государство от аналогичных сценариев, что позволило сохранить стабильность и сосредоточиться на национальных приоритетах.

Противостояние внешнему давлению – сложный, но необходимый путь для сохранения суверенитета и независимости. Грузия, сталкиваясь с беспрецедентным давлением, должна учитывать опыт соседей и понимать, что только поддержка внутреннего единства, консолидация общества вокруг общенациональных целей – ключ к преодолению кризиса. Лишь тогда она сможет избежать судьбы быть игрушкой в чужих руках и сохранить свою государственность в полном смысле этого слова.