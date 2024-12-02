Символ туризма на COP — гранатовое дерево — посажено в Бразилии

В рамках мероприятий, посвященных первому дню туризма на COP29, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев подарил гранатовое дерево министру туризма Федеративной Республики Бразилия Селсо Сабино.

Это дерево было посажено во дворе первой национальной туристической школы Бразилии.

Об этом министр туризма Бразилии Селсо Сабино сообщил на своей странице в Instagram.

Дерево посадили министр туризма Селсо Сабино и губернатор штата Пара, Хелдер Барбалю, где столица штата, город Белен, примет COP30.

Гранатовый саженец, подаренный бразильскому министру, символизирует продолжение инициатив, подчеркивающих роль туризма в изменении климата. Эти инициативы были заложены во время первого туристического дня на COP29 и найдут свое продолжение на COP30, который пройдет в Бразилии.

Отметим, что саженец гранатового дерева был передан бразильскому министру 23 ноября после акции по высадке деревьев перед административным зданием Государственного агентства по туризму.