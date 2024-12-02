​​​​​​​Продолжаются разоблачения и аресты лиц, не возвративших в Азербайджан миллионы долларов

Продолжается расследование в отношении лиц, не возвращающих в страну значительные суммы денежных средств, полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции.

В прокуратуре возбуждены уголовные дела и ведется предварительное следствие на основании информации, поступившей от Государственного таможенного комитета, о том, что некоторые субъекты предпринимательства, экспортирующие различные виды продукции за рубеж, не возвращают полученные в иностранной валюте денежные средства в Азербайджан, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Следственные мероприятия выявили обоснованные подозрения в том, что между зарегистрированными в Азербайджане юридическими лицами и компаниями из зарубежных стран в разное время заключались договоры на куплю-продажу сельскохозяйственной продукции, а полученные в результате этой деятельности значительные доходы не возвращались на уполномоченные банковские счета в стране. В связи с этим ряд должностных лиц привлечены к уголовной ответственности.

Так, в прокуратуре Гарадагского района города Баку возбуждено уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение из-за рубежа значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. В ходе следствия установлено, что ООО «T-Export» не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 3,2 миллиона долларов США (по курсу соответствующего периода более 5,4 миллиона манатов), полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции в Российскую Федерацию по консигнации. Яшар Ахмедов привлечен к делу в качестве обвиняемого. По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением Гарадагского районного суда в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре Ясамальского района города Баку расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Установлено, что ООО «Mövlud98», «Elektrodom», «Sultan-1996» и «Seymuroğlu» не вернули на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 3 миллионов долларов США (по курсу соответствующего периода более 5,1 миллиона манатов), полученных от экспорта товаров по консигнации в различные зарубежные страны. Рахил Бурджализаде привлечен к делу в качестве обвиняемого. Учитывая факт избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу по другому уголовному делу, рассматриваемому в Хачмазском районном суде, дополнительные меры не применялись.

В прокуратуре Ясамальского района города Баку расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Установлено, что физическое лицо Азиз Нагиев не вернул на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 2,2 миллиона долларов США (по курсу соответствующего периода более 3,7 миллиона манатов), полученных от экспорта товаров по консигнации в различные зарубежные страны. А.Нагиев привлечен к делу в качестве обвиняемого, и в отношении него решением следственного органа избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В прокуратуре Низаминского района города Баку расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Установлено, что ООО «Ümüd 059» не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 4,3 миллиона долларов США (по курсу соответствующего периода более 7,3 миллиона манатов), полученных от экспорта сельскохозяйственной продукции по консигнации в Российскую Федерацию. Муса Гусейнли привлечен к делу в качестве обвиняемого, и в отношении него следственным органом избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

В прокуратуре Наримановского района города Баку расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 208.2.1 (невозвращение значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. Установлено, что ООО «Aysan AS» не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 865 тысяч долларов США (по курсу соответствующего периода более 1,4 миллиона манатов), полученных от экспорта груза «свежий корень солодки» по консигнации в Исламскую Республику Иран. Гражданин Ирана Ашктораб Джавад Хабиб привлечен к делу в качестве обвиняемого. Поскольку он скрывается от следствия, в отношении него объявлен розыск и избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре Наримановского района города Баку возбуждено уголовное дело по статье 208.2.1 (невозвращение значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса. Установлено, что филиал компании «Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim» в Азербайджанской Республике не вернул на счет уполномоченного банка свыше 393 тысяч долларов США (по курсу соответствующего периода более 668 тысяч манатов), полученных от экспорта товаров по консигнации в Грузию. Гражданин Турецкой Республики Огуз Эркан привлечен к делу в качестве обвиняемого. Поскольку он скрывается от следствия, в отношении него объявлен розыск и избрана заочная мера пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре Бинагадинского района города Баку расследуется уголовное дело по статьям 208.2.1, 208.2.2 (невозвращение значительных сумм иностранной валюты группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Установлено, что ООО «Avalon S» не вернуло на счет уполномоченного банка в Азербайджане свыше 379 тысяч долларов США (по курсу соответствующего периода более 644 тысяч манатов), полученных от экспорта товаров по консигнации в Турцию. Ариф Рзаев привлечен к делу в качестве обвиняемого. Учитывая факт избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу по другому уголовному делу, рассматриваемому в Гянджинском суде по тяжким преступлениям, дополнительные меры не применялись.

В настоящее время на основе материалов, полученных от Государственного таможенного комитета, в прокуратуре ведется расследование уголовных дел в отношении лиц, которые не вернули средства, полученные от экспорта товаров и продукции, на счета уполномоченных банков Азербайджанской Республики. В отношении этих дел проводится предварительное расследование, и принимаются необходимые меры.