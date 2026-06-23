Бакинский городской зоопарк ликвидируется и присоединяется к новой структуре

Бакинский городской зоологический парк (зоопарк) ликвидируется и присоединяется к новосозданному в столице ООО "Центр заботы о бездомных животных".

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым в целях обеспечения исполнения указа Президента "О совершенствовании структуры и управления Исполнительной власти (ИВ) города Баку".

Согласно документу, ИВ города Баку должна в двухмесячный срок представить правительству свои предложения о реорганизации Бакинского городского зоопарка путём присоединения к Центру заботы о бездомных животных, согласовав их с Министерством экологии и природных ресурсов и другими соответствующими структурами.