Завершается второй тур ЧМ-2026: на поле выйдут сборные Португалии и Англии

Завершается второй тур группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Как сообщает 1news.az, болельщиков ожидают напряжённые и интересные матчи.

В группе K встретятся сборные Португалии и Узбекистана. Начало игры - в 21:00 по бакинскому времени.

В другом поединке в рамках этой группы силами померятся национальные команды Колумбии и Демократической Республики Конго. Встреча запланирована на 24 июня, стартовый свисток прозвучит в 06:00 по Баку.

В группе L в ночь на 24 июня в 00:00 на поле выйдут сборные Англии и Ганы, а в 03:00 начнется матч национальных команд Панамы и Хорватии.