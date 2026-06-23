В Баку началась международная конференция, посвященная кольцевому зеленому туризму в странах СВМДА - ФОТО

В Баку проходит международная конференция «Кольцевой зеленый туризм в странах СВМДА», организованная Государственным агентством по туризму совместно со секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, наряду со секретариатом СВМДА, в конференции принимают участие делегации государств-членов, включая Турцию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Монголию, Индию, Камбоджу, Шри-Ланку, Таиланд, Вьетнам, Ирак, Иран, Египет, Иорданию, Израиль, Палестину.

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы создания туристических деревень, механизмов поддержки местных инициатив, грантовых программ, учебных мероприятий и формирования новых возможностей для местных общин посредством инвестиций в продукты экологического туризма.