Штрафы за участие в азартных играх в Азербайджане могут быть увеличены до 5000 манатов

В Азербайджане предлагается ужесточить административную ответственность за участие в азартных играх.

Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях были рассмотрены на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, а также по труду и социальной политике.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, согласно проекту поправок, за участие в азартных играх гражданам будет грозить штраф в размере 3000 манатов. Помимо денежного взыскания, предусмотрена конфискация игровых принадлежностей, а также денежных средств или иного имущества, поставленных на кон. Изъятию также подлежат выигранные денежные средства, призы и любой иной доход, полученный в результате азартной игры.

Законопроект предусматривает более строгие меры в отношении лиц, которые повторно совершат аналогичное правонарушение. Речь идет о случаях, когда нарушение будет зафиксировано в течение одного года после вступления в законную силу постановления о применении административного взыскания за предыдущее нарушение.

В таких случаях размер штрафа предлагается увеличить до 5000 манатов. Кроме того, сохраняется норма о конфискации игровых принадлежностей, денежных средств, имущества, поставленного на кон, а также полученных выигрышей и иных доходов.

Одновременно проект предоставляет возможность применения к нарушителям административного ареста сроком до пятнадцати суток. Такая мера может быть назначена с учетом обстоятельств дела и личности правонарушителя.

Предлагаемые изменения направлены на усиление ответственности за участие в азартных играх и предотвращение повторных нарушений в данной сфере.