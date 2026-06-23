Лионель Месси улучшил свой рекорд и стал лучшим бомбардиром в истории футбола - ФОТО

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Это случилось в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года между сборными Аргентины и Австрии. Игра проходит на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступает Амин Омар из Египта. Счёт в матче — 1:0 в пользу сборной Аргентины.

Лионель Месси забил свой 17-й мяч на чемпионатах мира (четвёртый — на мировом первенстве 2026 года) и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. Тройку лидеров по этому показателю замыкает бразилец Роналду, у которого 15 голов.

Догнать Месси на этом турнире может форвард сборной Франции Килиан Мбаппе, у которого пока 14 забитых мячей.