 Стала известна дата объявления очередного решения ЦБА по учетной ставке | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Экономика

Стала известна дата объявления очередного решения ЦБА по учетной ставке

First News Media10:45 - Сегодня
Стала известна дата объявления очередного решения ЦБА по учетной ставке

Информация о следующем решении относительно параметров процентного коридора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет обнародована 24 июня.

Об этом сообщает ЦБА.

Отмечается, что очередное решение по параметрам процентного коридора будет принято на основе изменения инфляционного прогноза, а также результатов макроэкономического анализа. Подчеркивается, что в случае возникновения риска отклонения инфляционного прогноза от целевого показателя будут реализованы адекватные меры политики.

Напомним, что 26 мая текущего года решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка была сохранена на уровне 6,5%. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,5%, верхняя – 7,5%.

В этом контексте Международный валютный фонд (МВФ) также считает, что хотя текущие инфляционные прогнозы оправдывают сохранение существующих процентных ставок, в случае усиления инфляционного давления вследствие удорожания импортируемых продовольственных товаров Азербайджанский Центральный банк должен быть готов повысить учетную ставку.

В докладе МВФ отмечается, что в случае возникновения непредвиденных рисков для инфляции Центральный банк должен реагировать решительно, одновременно улучшая механизм трансмиссии денежно-кредитной политики и политику коммуникации.

Фонд подчеркивает, что в условиях фактически стабильного режима обменного курса сохранение фискальной дисциплины и поддержание конкурентоспособности экономики являются одними из ключевых условий макроэкономической стабильности. Наряду с этим, более активное применение макропруденциальных инструментов, полное внедрение стандартов Базеля III, усиление риск-ориентированного надзора и развитие механизмов финансовой безопасности могут еще больше укрепить устойчивость банковского сектора.

Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2026 году составит 6 процентов, в 2027 году снизится до 4,2 процента и в последующие годы стабилизируется на уровне около 4 процентов.

Наряду с этим, ЦБА оценивает развитие рынка капитала как одно из важных направлений денежно-финансовой системы.

В ответ на запрос Trend в ЦБА сообщили, что в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы ведется системная работа по увеличению глубины рынка капитала в стране за счет новых финансовых инструментов и цифровых решений.

«Развитие, наблюдаемое в последние годы на рынке ценных бумаг, дало важные результаты с точки зрения углубления рынка, диверсификации финансовых инструментов и расширения базы инвесторов. В 2025 году объем первичного рынка по корпоративным ценным бумагам составил около 801 миллиона манатов, объем вторичного рынка – 283 миллиона манатов. Эти показатели демонстрируют значительное повышение ликвидности, прозрачности и активности инвесторов на рынке», – сообщили Trend в ЦБА.

Центральный банк отметил, что в рамках стратегии реализуются проекты по внедрению альтернативных финансовых механизмов, таких как секьюритизация, производные финансовые инструменты, операции РЕПО, сукук, венчурный капитал и краудфандинг.

ЦБА также напомнил, что эмиссия облигаций с плавающей ставкой, основанной на индикаторе AZIR в национальной валюте на местном рынке, осуществленная Европейским банком реконструкции и развития, является одним из важных показателей развития рынка капитала Азербайджана в соответствии с международными стандартами.

В ответе на запрос Trend было отмечено, что в ближайшей перспективе основными приоритетами являются расширение участия институциональных и частных инвесторов на рынке, повышение финансовой грамотности, развитие электронных торговых платформ и ускорение внедрения цифровых решений.

«Автоматизация процессов и снижение операционных издержек расширят возможности доступа инвесторов на рынок, а также создадут условия для дальнейшего увеличения глубины и устойчивости рынка капитала. Эти меры являются важной составляющей долгосрочной стратегии развития Центрального банка Азербайджана», – сообщили Trend в ЦБА.

Поделиться:
255

Актуально

Мнение

Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Политика

Хикмет Гаджиев: Прогулка президентов Азербайджана и Туркменистана по Шуше - яркое ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Туркменистана посмотрели разрушенные места города ...

Общество

Штрафы за участие в азартных играх в Азербайджане могут быть увеличены до 5000 ...

Экономика

Стала известна дата объявления очередного решения ЦБА по учетной ставке

Азербайджанская нефть подешевела

РФ отправит в Армению транзитом через Азербайджан партию удобрений

Ненефтегазовый экспорт Азербайджана за январь-апрель вырос в 4,4 раза

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

В законодательство вводится понятие «фрилансер»

Рост на 15%: валютные резервы Азербайджана увеличились до $80 млрд

Из Азербайджана в Армению отправлена очередная партия нефтепродуктов

Микаил Джаббаров: Расходы на восстановление освобожденных территорий составляют около 3% ВВП страны

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Прогулка президентов Азербайджана и Туркменистана по Шуше - яркое проявление крепких дружеских связей - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Иране заявили, что ракетная программа страны не подлежит обсуждению с США

Сегодня, 12:25

Девлет Бахчели: У ЕС нет права диктовать Турции путь ее развития

Сегодня, 12:19

Армянские власти хотят изменить текст депутатской присяги под концепцию о «Реальной Армении»

Сегодня, 12:17

Ozon убрал плату за доставку и перевел витрину на азербайджанский язык - ФОТО

Сегодня, 12:14

Москва в ситуации с Ереваном видит попытки ударить по объединениям с участием РФ - Ушаков

Сегодня, 12:13

В Московской области объявлена ракетная опасность

Сегодня, 12:10

Двое 16-летних подростков пропали в Агджабединском районе

Сегодня, 12:05

С начала года 444 человека из числа бывших заключенных получили работу

Сегодня, 12:02

Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Сегодня, 11:59

Президенты Азербайджана и Туркменистана сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района

Сегодня, 11:54

Президенты Азербайджана и Туркменистана посмотрели разрушенные места города Физули - ФОТО

Сегодня, 11:53

СК Армении проводит обыск в квартире депутата Сагателяна

Сегодня, 11:50

Супругу Рамиля Гулиева лишили олимпийской медали

Сегодня, 11:45

За нарушения в сфере кибербезопасности в Азербайджане введут новые штрафы

Сегодня, 11:35

В Масаллы изъято свыше семи килограммов наркотических средств

Сегодня, 11:34

Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Сегодня, 11:33

Штрафы за участие в азартных играх в Азербайджане могут быть увеличены до 5000 манатов

Сегодня, 11:32

В Губе полиция изъяла крупную партию наркотических средств - ФОТО

Сегодня, 11:29

Транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлено 408 тонн удобрений - ФОТО

Сегодня, 11:27
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02