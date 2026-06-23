Стала известна дата объявления очередного решения ЦБА по учетной ставке

Информация о следующем решении относительно параметров процентного коридора Центрального банка Азербайджана (ЦБА) будет обнародована 24 июня.

Об этом сообщает ЦБА.

Отмечается, что очередное решение по параметрам процентного коридора будет принято на основе изменения инфляционного прогноза, а также результатов макроэкономического анализа. Подчеркивается, что в случае возникновения риска отклонения инфляционного прогноза от целевого показателя будут реализованы адекватные меры политики.

Напомним, что 26 мая текущего года решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка была сохранена на уровне 6,5%. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,5%, верхняя – 7,5%.

В этом контексте Международный валютный фонд (МВФ) также считает, что хотя текущие инфляционные прогнозы оправдывают сохранение существующих процентных ставок, в случае усиления инфляционного давления вследствие удорожания импортируемых продовольственных товаров Азербайджанский Центральный банк должен быть готов повысить учетную ставку.

В докладе МВФ отмечается, что в случае возникновения непредвиденных рисков для инфляции Центральный банк должен реагировать решительно, одновременно улучшая механизм трансмиссии денежно-кредитной политики и политику коммуникации.

Фонд подчеркивает, что в условиях фактически стабильного режима обменного курса сохранение фискальной дисциплины и поддержание конкурентоспособности экономики являются одними из ключевых условий макроэкономической стабильности. Наряду с этим, более активное применение макропруденциальных инструментов, полное внедрение стандартов Базеля III, усиление риск-ориентированного надзора и развитие механизмов финансовой безопасности могут еще больше укрепить устойчивость банковского сектора.

Согласно прогнозам МВФ, инфляция в Азербайджане в 2026 году составит 6 процентов, в 2027 году снизится до 4,2 процента и в последующие годы стабилизируется на уровне около 4 процентов.

Наряду с этим, ЦБА оценивает развитие рынка капитала как одно из важных направлений денежно-финансовой системы.

В ответ на запрос Trend в ЦБА сообщили, что в рамках Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы ведется системная работа по увеличению глубины рынка капитала в стране за счет новых финансовых инструментов и цифровых решений.

«Развитие, наблюдаемое в последние годы на рынке ценных бумаг, дало важные результаты с точки зрения углубления рынка, диверсификации финансовых инструментов и расширения базы инвесторов. В 2025 году объем первичного рынка по корпоративным ценным бумагам составил около 801 миллиона манатов, объем вторичного рынка – 283 миллиона манатов. Эти показатели демонстрируют значительное повышение ликвидности, прозрачности и активности инвесторов на рынке», – сообщили Trend в ЦБА.

Центральный банк отметил, что в рамках стратегии реализуются проекты по внедрению альтернативных финансовых механизмов, таких как секьюритизация, производные финансовые инструменты, операции РЕПО, сукук, венчурный капитал и краудфандинг.

ЦБА также напомнил, что эмиссия облигаций с плавающей ставкой, основанной на индикаторе AZIR в национальной валюте на местном рынке, осуществленная Европейским банком реконструкции и развития, является одним из важных показателей развития рынка капитала Азербайджана в соответствии с международными стандартами.

В ответе на запрос Trend было отмечено, что в ближайшей перспективе основными приоритетами являются расширение участия институциональных и частных инвесторов на рынке, повышение финансовой грамотности, развитие электронных торговых платформ и ускорение внедрения цифровых решений.

«Автоматизация процессов и снижение операционных издержек расширят возможности доступа инвесторов на рынок, а также создадут условия для дальнейшего увеличения глубины и устойчивости рынка капитала. Эти меры являются важной составляющей долгосрочной стратегии развития Центрального банка Азербайджана», – сообщили Trend в ЦБА.