Стало известно, кому достанется многомиллионное наследство Лиама Пейна

Сын покойного британского певца и бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна Беар стал единственным наследником многомиллионного состояния артиста.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на People, согласно судебным документам, 9-летний Беар унаследует состояние певца в размере около 29 миллионов долларов (49,3 млн манатов). При этом часть средств может использоваться уже сейчас в интересах ребенка, однако основная часть наследства будет находиться в доверительном управлении до достижения им совершеннолетия.

Отмечается, что Лиам Пейн не оставил завещания. В связи с этим администраторами его имущества были назначены бывшая возлюбленная артиста и мать Беара британская певица и модель Шерил Коул, а также юрист Ричард Марк Брэй. Согласно законодательству Великобритании, в случае отсутствия завещания наследство умершего, не состоявшего в браке, переходит его детям.

Напомним, что Лиам Пейн, получивший мировую известность в составе One Direction, погиб в возрасте 31 года. Беар является его единственным ребенком, родившимся в 2017 году.

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