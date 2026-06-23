 Концерт Канье Уэста оставил Тбилиси без главного стадиона - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Концерт Канье Уэста оставил Тбилиси без главного стадиона - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:13 - Сегодня
Концерт Канье Уэста оставил Тбилиси без главного стадиона - ВИДЕО

По данным грузинского спортивного источника Geo Team, тбилисское «Динамо» не сможет провести матч европейского кубкового турнира (Лиги Конференций) на родном стадионе - «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе. 

Причина - состояние газона. Суть проблемы состоит в том, что после концерта Канье Уэста (Йе), который прошёл 12 июня, потребовалась полная замена покрытия поля - газон оказался настолько повреждён, что не пригоден для футбола.

Матч первого тура Лиги Конференций «Динамо» Тбилиси, предположительно, проведёт на стадионе имени Михаила Месхи. Отмечается, что, если клуб успешно пройдёт первый этап, скорее всего, и матч второго раунда тоже не получится принять на своём поле.

Поделиться:
378

Актуально

Мнение

Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Политика

Хикмет Гаджиев: Прогулка президентов Азербайджана и Туркменистана по Шуше - яркое ...

Xроника

Президенты Азербайджана и Туркменистана посмотрели разрушенные места города ...

Общество

Штрафы за участие в азартных играх в Азербайджане могут быть увеличены до 5000 ...

Общество

Ozon убрал плату за доставку и перевел витрину на азербайджанский язык - ФОТО

Двое 16-летних подростков пропали в Агджабединском районе

С начала года 444 человека из числа бывших заключенных получили работу

За нарушения в сфере кибербезопасности в Азербайджане введут новые штрафы

Выбор редактора

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Новости для вас

Что стало причиной нефтяного загрязнения у пляжа Дюбенди?

Трагически погибла дочь Фархада Мехдиева

С 1 июля в Азербайджане будет повышен пенсионный возраст для женщин

Потерявший дочь Фархад Мехдиев: Не позволяйте своим детям и близким кататься на байке

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Прогулка президентов Азербайджана и Туркменистана по Шуше - яркое проявление крепких дружеских связей - ВИДЕО

Сегодня, 12:30

В Иране заявили, что ракетная программа страны не подлежит обсуждению с США

Сегодня, 12:25

Девлет Бахчели: У ЕС нет права диктовать Турции путь ее развития

Сегодня, 12:19

Армянские власти хотят изменить текст депутатской присяги под концепцию о «Реальной Армении»

Сегодня, 12:17

Ozon убрал плату за доставку и перевел витрину на азербайджанский язык - ФОТО

Сегодня, 12:14

Москва в ситуации с Ереваном видит попытки ударить по объединениям с участием РФ - Ушаков

Сегодня, 12:13

В Московской области объявлена ракетная опасность

Сегодня, 12:10

Двое 16-летних подростков пропали в Агджабединском районе

Сегодня, 12:05

С начала года 444 человека из числа бывших заключенных получили работу

Сегодня, 12:02

Правительство Литвы объявило об уходе в отставку

Сегодня, 11:59

Президенты Азербайджана и Туркменистана сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района

Сегодня, 11:54

Президенты Азербайджана и Туркменистана посмотрели разрушенные места города Физули - ФОТО

Сегодня, 11:53

СК Армении проводит обыск в квартире депутата Сагателяна

Сегодня, 11:50

Супругу Рамиля Гулиева лишили олимпийской медали

Сегодня, 11:45

За нарушения в сфере кибербезопасности в Азербайджане введут новые штрафы

Сегодня, 11:35

В Масаллы изъято свыше семи килограммов наркотических средств

Сегодня, 11:34

Баку и Ашхабад: стратегическое партнерство в новой геоэкономической реальности

Сегодня, 11:33

Штрафы за участие в азартных играх в Азербайджане могут быть увеличены до 5000 манатов

Сегодня, 11:32

В Губе полиция изъяла крупную партию наркотических средств - ФОТО

Сегодня, 11:29

Транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлено 408 тонн удобрений - ФОТО

Сегодня, 11:27
Все новости
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00
«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

«Без школы и с новым смартфоном»: о чём мечтают дети в свой праздник? - ОПРОС 1news.az

01 / 06 / 2026, 09:00
Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Альберт Агарунов - Герой, за которого враг предлагал миллионы - ФОТО - ВИДЕО

14 / 05 / 2026, 14:45
«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

«Такие игры, как Roblox, толкают несовершеннолетних к преступлениям» - ВИДЕООПРОС

12 / 05 / 2026, 17:02