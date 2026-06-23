Концерт Канье Уэста оставил Тбилиси без главного стадиона - ВИДЕО

По данным грузинского спортивного источника Geo Team, тбилисское «Динамо» не сможет провести матч европейского кубкового турнира (Лиги Конференций) на родном стадионе - «Динамо Арена» имени Бориса Пайчадзе.

Причина - состояние газона. Суть проблемы состоит в том, что после концерта Канье Уэста (Йе), который прошёл 12 июня, потребовалась полная замена покрытия поля - газон оказался настолько повреждён, что не пригоден для футбола.

Матч первого тура Лиги Конференций «Динамо» Тбилиси, предположительно, проведёт на стадионе имени Михаила Месхи. Отмечается, что, если клуб успешно пройдёт первый этап, скорее всего, и матч второго раунда тоже не получится принять на своём поле.