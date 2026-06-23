 Последние минуты перед трагедией: появились кадры утонувших в Мардакяне молодых людей - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Последние минуты перед трагедией: появились кадры утонувших в Мардакяне молодых людей - ВИДЕО

First News Media11:00 - Сегодня
Последние минуты перед трагедией: появились кадры утонувших в Мардакяне молодых людей - ВИДЕО

В сети появились кадры, снятые незадолго до трагедии с молодыми людьми, утонувшими в море в посёлке Мардакян Хазарского района Баку.

Как передает Oxu.Az, на видео запечатлено, как молодые люди вместе проводят время на морском побережье. Сообщается, что эти кадры были сняты незадолго до того, как они вошли в воду.

Напомним, в море у посёлка Мардакян Хазарского района утонули четыре человека. После происшествия водолазы-спасатели обнаружили тела Намига Азимова (1991 г.р.), Эльнура Абдулова, (2005 г.р.), и Эльмара Абдулова (2007 г.р.), после чего передали их соответствующим органам.

Поиски четвёртого утонувшего - Парвиза Меджидова (2003 г.р.) продолжаются.

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