В Баку мужчина пришёл в клинику с жалобами на зрение и ограбил гинеколога

В одной из столичных клиник зафиксирован факт кражи.

Как сообщает Lent.az, инцидент произошёл в одном из медицинских учреждений, расположенных на территории Сабаильского района.

Согласно обвинительному акту, 58-летний Нурлан Амирасланов (имя и фамилия изменены) зашёл в кабинет врача-гинеколога и похитил из сумки потерпевшей кошелёк, в котором находились 5440 манатов и 200 долларов (около 340 манатов), а также сам кошелёк стоимостью 1400 манатов.

По заявлению потерпевшей, мужчина был задержан, после чего в отношении него возбуждено уголовное дело.

В своих показаниях обвиняемый заявил, что ранее неоднократно привлекался к ответственности и отбывал наказание за кражу, однако был освобождён по амнистии. Он также отметил, что пришёл в клинику из-за проблем со зрением. Находясь на первом этаже, он заметил открытую дверь кабинета, вошёл внутрь и забрал кошелёк из чёрной сумки, лежавшей на столе.

После этого он добрался на такси до станции метро «Кёроглу», затем на автобусе доехал до посёлка Забрат, где проживал у родственников. По его словам, утром он был задержан полицией по месту проживания.

Нурлан Амирасланов признал вину и выразил сожаление о содеянном.

Решением суда он приговорён к 2 годам 5 месяцам и 28 дням лишения свободы.