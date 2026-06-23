Транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлено 408 тонн удобрений - ФОТО

Сегодня транзитом через Азербайджан из России в Армению отправлена очередная партия удобрений - 408 тонн в 6 вагонах.

Как сообщает Report, груз отправлен со станции Баладжары ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в направлении станции Бёюк-Кясик, откуда проследует через Грузию в Армению.

Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 33 тыс. тонн зерна, свыше 7 тыс. тонн удобрений, 133 тонны алюминия, 68 тонн гречихи и 414 тонн антрацита.

Кроме того, из Азербайджана в Армению экспортируются нефтепродукты. На сегодняшний день в эту страну поставлено более 14 тыс. тонн дизельного топлива и свыше 4 тыс. тонн бензина АИ-92 и АИ-95.