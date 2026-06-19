Парадокс экзаменов: Сотни азербайджанских отличников набрали менее 200 баллов, а троечник - более 500

В Азербайджане 513 выпускников, окончивших 2025/2026 учебный год с отличием, набрали на вступительных экзаменах от 0 до 200 баллов.

Как сообщает Report, это следует из данных за прошедший учебный год, опубликованных в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

Согласно информации, из них 481 выпускник набрал от 100 до 200 баллов, а 32 человека - от 0 до 100 баллов.

Также отмечается, что один выпускник со средним баллом аттестата "3" показал результат в диапазоне от 500 до 700 баллов на вступительных экзаменах.